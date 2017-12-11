新债招标：青岛5/7/10年专项地方债利率较下限上浮3-5bp--业内人士

路透上海12月11日 - 业内人士周一透露，中国青岛市上午招标的五、七及10年期专项 地方债，中标利率分别为3.85%、3.95%和3.94%，较投标区间下限上浮3、5和5个基点(bp)， 投标倍数为5.02倍、4.55倍和4.13倍。 上述专项债全部为新增债券，招标通过财政部上海证交所政府债券发行系统进行。大公 国际资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 上浮幅度 倍数 起息日 专项债券 5年 5 3.85% +3 5.02 12月12日 7年 2 3.95% +5 4.55 10年 3 3.94% +5 4.13 总计 10 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。（完） (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)