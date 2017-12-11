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新债招标：青岛5/7/10年专项地方债利率较下限上浮3-5bp--业内人士
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December 11, 2017 / 2:30 AM / in 2 days

新债招标：青岛5/7/10年专项地方债利率较下限上浮3-5bp--业内人士

1 分钟阅读

    路透上海12月11日 - 业内人士周一透露，中国青岛市上午招标的五、七及10年期专项
地方债，中标利率分别为3.85%、3.95%和3.94%，较投标区间下限上浮3、5和5个基点(bp)，
投标倍数为5.02倍、4.55倍和4.13倍。     
    
    上述专项债全部为新增债券，招标通过财政部上海证交所政府债券发行系统进行。大公
国际资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。    
        
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)    利率    上浮幅度   倍数      起息日
    专项债券       5年        5        3.85%       +3      5.02     12月12日
                   7年        2        3.95%       +5      4.55         
                   10年       3        3.94%       +5      4.13         
      总计                    10                                        
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。（完）         

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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