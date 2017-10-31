新债招标：中国浙江三年一般地方债利率落下限，五及七年上浮5-7bp

路透上海10月31日 - 业内人士周二透露，中国浙江省今日招标的三年、五年和七年期 一般地方债，中标利率分别为3.66%、3.85%和3.91%，其中三年期落于投标区间下限，五年 及七年较投标区间下限上浮分别上浮5和7个基点(bp)，三期债投标倍数2.90倍、3.22倍和2. 28倍。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 24.0333 10月31日9:30-10:10 11月1日 5年 19.774 7年 19.774 小计 63.5813 专项债券 5年 70.564 10月31日10:30-11:10 11月1日 7年 28.8257 10年 47.7385 小计 147.1282 总计 210.7095 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)