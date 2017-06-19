路透基点：中国林产品公司首现境内联贷市场寻5亿元人民币贷款--TRLPC

路透6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国有企业中国林产品公司首次亮相境内联贷市场，寻求5亿人民币(7,300万美元)三年期定期贷款来补充运营资本。

该联贷案上周五启动，富邦银行(中国)为独家牵头行兼簿记行。

贷款利率为中国人民银行相应贷款基准利率的105%(中国央行三年期定期贷款基准利率为4.75%)。平均期限为2.7年。

参贷行可以三种方式参与：

承贷1亿元人民币或以上的银行，获得牵头行头衔，以及75个基点的前端费用；承贷7,500万-9,900万元人民币的银行，获得主办行头衔，以及65个基点的前端费用；承贷5,000万-7,500万元人民币或以上的银行，获得安排行头衔，以及55个基点的前端费用。

在7月17日或之前承贷的，还可获得10个基点的提前参贷费。7月底为最后回复截止日期。

18个月的宽限期过后，以每半年、非等额方式还款：第一、二和三期每期偿还10%，第四期偿还70%。

借款人为中国林业集团的全资子公司，中国林业集团将作为本项贷款的担保方。中国林业集团为央企，由国资委监管。

中国林产品公司主要经营境外森林资源开发，木材及木制品、纸浆及纸张、煤炭及焦炭、橡胶等大宗商品的经营销售及进出口，相关产品的仓储物流服务等，公司总部设在北京。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)