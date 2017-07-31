路透基点：北汽欧元贷款5月甫结案，现又要求银团豁免违约--TRLPC

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京汽车集团一笔2.65亿欧元五年期贷款发生违反贷款一项约定及其他条件后，北汽集团目前向银团争取豁免，距离贷款结案还不到三个月。

北汽全资境外融资子公司Maikun Investment在5月中旬完成签署贷款，渣打银行为牵头行兼簿记行，吸引另外15家银行加入。

然而，几周后，贷款代理行渣打银行便发出豁免请求给银行团，内容包括要求延长向中国当局登记这笔贷款协议的期限。

根据中国当局规定，所有一年以上的境外企业债(包括债券及贷款)，需在国家发改委办理备案登记。若有境内实体提供担保，则境外企业债也必须向国家外汇管理局备案登记。

北京汽车股份有限公司为这笔贷款的担保人。北汽股份的债信评级为Baa1/A−/BBB+(穆迪/标普/惠誉)。

这项贷款协议规定，北汽需在签约日起45天及60天内分别向外管局及发改委完成登记。这笔2.65亿欧元贷款在5月11日与全体16家银行完成签约。

7月4日发出的豁免请求，希望将北汽向外管局登记期限延长至7月26日。北汽亦希望将向发改委完成登记的期限延长至8月7日。

北汽已于5月8日展开在发改委的登记程序，外管局的登记程序在6月5日开始。7月4日及6月22日又分别向这两个监管当局提交更多资料。

这笔贷款2月时最初是2.9亿美元五年期贷款，由渣打预付，并在2月稍晚展开一般分销。

但是在接近结案时，北汽决定改为欧元贷款，以降低融资成本。

这笔贷款在美元及欧元阶段，皆获得其他银行的热捧。但更改贷款的货币，造成向外管局登记的程序更加复杂。

7月26日，北汽通知银行团，公司尚未完成向外管局登记。北汽并未详述再度要求豁免的计划。

消息人士亦指出，Maikun也违反了一项涉及总负债/总资产比率的约定。

尚无法取得北汽方面评论，渣打方面人士不予置评。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)