路透基点：中国远东宏信离岸启动5亿美元等值三年期定期贷款--TRLPC

路透9月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，金融服务公司--远东宏信已在离岸市场启动5亿美元等值三年期到期一次清偿定期贷款；两个月之前，其下属远东宏信(天津)融资租赁有限公司刚刚签署了一笔11亿元人民币在岸贷款案。

澳新银行、中国信托商业银行星展中国和三井住友银行为该笔最新贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点。

10月13日之前承贷的银行将获的10个基点的提前参贷费。

承贷5,000万美元或以上者获主办行头衔，综合收益158.33个基点，费用75个基点；承贷2,000-4,900万美元者将获安排行头衔，综合收益153.33个基点，费用60个基点；承贷1,000-1,900万美元者将获经理行头衔，综合收益146.33个基点，费用39个基点。综合收益包括提前参贷费。

承贷截止期限为10月20日。

借款人的附属公司--远东国际租赁有限公司将提供同意协助书(letter of comfort)。

所筹资金用于一般公司用途和再融资。

远东宏信2015年7月完成了一笔3.5亿美元等值三年期到期一次清偿定期贷款。澳新银行、苏格兰皇家银行和永隆银行为牵头行兼簿记行，最高综合收益为较Libor或Hibor加码300个基点，费用150个基点，贷款利率250个基点。

香港上市的远东宏信是国有企业中国中化集团的下属公司。(完) (编译 王琛；审校 高琦)