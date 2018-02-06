路透基点：力劲机械5亿港元贷款额度分配情况披露--TRLPC

路透2月6日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，力劲机械股份有限公司5亿港元等值的三年期贷款分配情况披露。

中国建银亚洲、汇丰控股和大华银行是该贷款的牵头行兼簿记行，贷款包括了3.72亿港元和1,645万美元两部分。

利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码260基点，平均年限为2.5625年。

承贷银行获最高综合收益310基点，参与费128基点。

力劲机械在香港上市的母公司力劲科技集团有限公司为担保人。

资金将用于力劲机械2015年8月所筹6.5亿港元贷款未偿还部分的再融资，亦将用于其它债务的再融资和营运资本用途。

贷款额度分配情况如下：

牵头行兼簿记行 港元(百万) 美元(百万)

中国建银亚洲 80 -

汇丰控股 80 -

大华银行 70 -

参贷银行 合作金库商业银行 - 3.75

国泰世华银行香港分行 25 -

恒生银行 25 -

印度国家银行(SBI)香港分行 25 -

大丰银行 25 -

彰化商业银行 - 3.5

华南商业银行 - 3.5

中国信托商业银行 - 3.05

创兴银行 23 -

台中商业银行OBU - 2.65

比利时联合银行(KBC Bank) 19 -

总计 372 16.45