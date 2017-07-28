路透基点：永丰余准备贷款50亿台币用于再融资，探询市场意向--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，永丰余准 备进行50亿台币(1.65亿美元)再融资，正在探询市场意向。 消息人士称，公司正在初步与关系银行洽谈这笔五年期贷款，条款待 确定。 资金用于对2013年10月完成的50亿台币五年期贷款再融资。当时贷款 主办行为兆丰国际商业银行，分为A部分50亿台币循环贷款，和B部分8.7 亿台币定期贷款。两部分贷款总额不超过50亿台币的协议规模。 A部分利率为90天期二级市场商业票据利率加码63个基点，税前保底 利率为1.55%。B部分前四年利率为四年期台湾美元利率互换利率加码63个 基点，第五年利率为90天期二级市场商业票据利率加码63个基点。 借款人及其子公司永丰余工业用纸股份有限公司上次从市场贷款是在 2016年借入五年期双档贷款，总额120亿台币。台湾银行、第一商业银行 、华南商业银行和台北富邦商业银行是这两笔贷款的牵头行和簿记行。贷 款利率分别为三个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60和65个基点 ，税前保底利率为1.7%。 永丰余成立于1924年，生产纸制品及相关的机器和设备。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)