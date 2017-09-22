路透基点：建滔化工重返贷款市场，寻求50亿港元贷款--TRLPC

路透9月22日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的建滔化工集团有限公司重返贷款市场，寻求50亿港元(6.4亿美元)四年期贷款。该公司两年前进行了60亿港元再融资交易。

恒生银行和渣打银行担任牵头行兼簿记行，包括A部分定期贷款和B部分循环贷款，两部分额度均分。

贷款利率较较香港银行同业拆息(Hibor)加码100个基点，平均期限3.5年，受邀参贷行分为四档：

承贷5亿港元及以上者，获得牵头行兼簿记行头衔，综合收益123个基点，管理费81个基点；

承贷3.5-4.99亿港元，获得牵头行头衔，综合收益119个基点，管理费67个基点；

承贷2.5-3.49亿港元，获得主办行头衔，综合收益117个基点，管理费60个基点；

承贷1.5-2.49亿港元，获得安排行头衔，综合收益115个基点，管理费53个基点。

所筹资金用于借款人核心业务的资本支出及公司融资需求，而非地产开发或投资。

承贷截止日期为10月23日。

建滔化工在2015年9月签署了60亿港元五年期再融资，星展银行、恒生银行和渣打银行担任牵头行兼簿记行及承销行，最高综合收益191个基点，利率较Hibor加码175个基点，平均期限4.25年。

此外，该公司旗下的建滔积层板控股有限公司在3月签署了60亿港元五年期贷款，担任牵头行兼簿记行为中国银行(香港)公司、创兴银行、恒生银行、工银澳门、三菱日联金融、Mizuho Bank Hong Kong、渣打及三井住友银行，最高综合收益116个基点，利率较Hibor加码102个基点，平均期限4.25年。

建滔化工业务范围包括印刷线路板、化工产品及国内房地产等多个领域。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)