人民币汇率：5月实际与名义有效汇率均创33个月新低--BIS

路透上海6月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数降0.77%至118.42，创2014年8月以来新低，上月修正后为降0.90%；5月人民币名义有效汇率指数降0.50%至115.32，亦创出33个月新低，上月修正后为降0.64%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年人民币实际有效汇率累计跌3.58%，名义有效汇率跌2.72%。2016年人民币实际有效汇率跌5.69%，名义有效汇率亦跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，而PPI延续高点回落之势，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数5月降0.43%至93.32，上月为下降0.34%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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