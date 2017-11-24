路透基点：中国化工55亿美元贷款案的承销团成形--TRLPC

路透11月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司55亿美元贷款案的承销团已成形。这笔贷款旨在取代协助中国化工收购瑞士先正达的127亿美元过桥融资。

该过桥贷款现有承销银行中有几家已获内部批准承销这笔新贷款，其中包括西班牙桑坦德银行、法国巴黎银行、中信银行(国际)、东方汇理银行、瑞士信贷、法国外贸银行(Natixis)、荷兰合作银行和法国兴业银行。包括中资银行在内的一些其他银行仍在跑流程中。

中国化工要求每家银行承销5亿美元，最终贷款2.75亿美元。最初的承贷截止日期为周一。

55亿美元贷款分为三年期A部分和五年期B部分。

利率将基于穆迪、标普和惠誉对中国化工的长期信用评级而进行调整。三家信用评级公司目前对中国化工的评级分别为Baa2、BBB和BBB。目前A部分和B部分的利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码153和195个基点，A部分及B部分的贷款前端费分别为141个基点及175个基点。

基于期限为一年及中国化工评级为Baa2/BBB(穆迪/标普)或更高，这笔127亿美元的过桥贷款初始利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。

中国化工以稍早发行30亿美元债券的资金，在7月偿还了一部分过桥贷款，余额降至89.4亿美元。

这笔127亿美元贷款与先正达借入的202亿美元无追索权过桥贷款形成互补 ；后者余额已经降至约70.1亿美元。

除了上述两笔过桥贷款，中国化工还通过发行永久债筹资200亿美元，以支持收购先正达。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 张明钧/蔡美珍)