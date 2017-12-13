路透基点：中国化工55亿美元贷款案吸引15家银行承销--TRLPC

路透12月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司55亿美元贷款已经吸引15家银加入承销团队，这笔贷款将用于该公司收购瑞士先正达的钜额过桥融资的再融资。

这15家各承贷5亿美元的银行业者为西班牙桑坦德银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、Industrial Bank, 荷兰合作银行、三菱日联金融集团(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)、法国兴业银行以及意大利裕信银行(UniCredit)。

中国化工已经要求各家银行承诺承销5亿美元，并最终持有2.75亿美元。原始的承贷截止日为周一。

承销商正准备与中国化工签署承诺书，但还在协商一般分销的条件。消息人士称，贷款的规模可能扩大。

55亿美元贷款分为三年期A部分和五年期B部分。

利率将基于穆迪、标普和惠誉对中国化工的长期信用评级而进行调整。三家信用评级公司目前对中国化工的评级分别为Baa2、BBB和BBB。目前A部分和B部分的利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码153和195个基点，A部分及B部分的贷款前端费分别为141个基点及175个基点。

基于期限为一年及中国化工评级为Baa2/BBB(穆迪/标普)或更高，127亿美元的过桥贷款初始利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。

中国化工以稍早发行30亿美元债券的资金，在7月偿还了一部分过桥贷款，余额降至89.4亿美元。

这笔127亿美元贷款与先正达借入的202亿美元无追索权过桥贷款形成互补 ；后者余额已经降至约70.1亿美元。

除了上述两笔过桥贷款，中国化工还通过发行永久债筹资200亿美元，以支持收购先正达。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)