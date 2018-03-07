路透基点：中国化工55亿美元贷款在一般分销阶段吸引24家银行--TRLPC

路透3月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国企—中国化工集团公司(简称：中国化工)的55亿美元双档再融资贷款在一般分销阶段已吸引24家银行参与。该公司周三启动多档发债。

贷款最终规模将取决于中国化工最终从美元及欧元计价S规则(Reg S)优先无担保债发行所筹资金情况，这些无担保债预计最早今天定价。

鉴于该贷款获严重超额核贷，加之发债筹资规模未定，这意味着该贷款的承贷银行以及15家牵头行兼簿记行有可能会缩减承贷规模。贷款分配方案仍未最终敲定。

西班牙桑坦德银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、兴业银行、荷兰合作银行、三菱日联金融集团(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)、法国兴业银行以及意大利裕信银行(UniCredit)是该到期一次性偿还贷款牵头行兼簿记行，也是同等承销行。

中国农化世纪(香港)有限公司为借款人，母公司中国化工以及中国农化、中国农化萨坦(香港)有限公司为担保人。借款人、中国农化和中国农化萨坦(香港)均为中国化工全资控股子公司。

该到期一次性偿还贷款划分为38.5亿美元三年期A部分和16.5亿美元五年期B部分，最高综合收益分别是较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码181.33和215个基点，这是基于中国化工当前Baa2/BBB/A−的评级水准(穆迪/标普/惠誉)。利率将基于穆迪、标普和惠誉对中国化工的长期信用评级而进行调整。

贷款所得将用于中国化工去年对瑞士先正达430亿瑞郎(434.5亿美元)收购案所用127亿美元过渡贷款的再融资。

与此同时，据IFR报导，中国化工另一家全资控股子公司—中国农化(香港)峰桥有限公司为债券发行人，中国化工担任担保人。

据IFR今日稍早的报导，三年期、五年期、七年期和10年期美元计价债券的指导价分别是较美国公债加码200、220、235和250个基点左右，四年期欧元计价债券指导价为互换利率中价(mid-swap)加码165个基点左右。

美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、中信银行(国际)、德国商业银行、法国农业信贷银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、汇丰、兴业银行香港分行、摩根士丹利、三菱日联金融集团、法国外贸银行、荷兰合作银行、西班牙桑坦德银行、法国兴业银行和意大利裕信银行为发债活动的联席全球协调人、联席簿记行以及联席主承销商。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)