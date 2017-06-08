中国债市：上清所5月托管量净减6,170亿为首降，监管压力下NCD减3,905亿

路透上海6月8日 - 以托管信用债和同业存单(NCD)为主的中国上海清算所最新数据显示 ，5月固定收益产品托管量净减少6,170亿元人民币，至154,684亿元，为2014年12月发布月 度数据后首现下降。 在金融监管加强施压下，银行同业业务受创颇深，当月同业存单净减少3,905亿元。上 清所2014年底公布托管数据以来，仅有两次出现同业存单单月托管量下降，另一次单月净减 出现在2016年11月，当月下降了755亿元。 在逾7.6万亿的同业存单存量中，商业银行以3.01万亿持有居首，非法人类产品持有2.9 8万亿次之，紧随其后的为非银行类金融机构和三大政策性银行，持有量分别为9,485亿元和 6,516亿元。 非法人机构具体是指：证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产 管理组合、企业年金计划、保险产品、信托产品、社保基金、私募投资金、养老基金等其他 非法人机构。 除同业存单外，市场利率涨势不止，令5月企业信用债融资依旧举步维艰。短融、超短 融、非公开定向债务融资工具净减少合计2,113亿元，其中超短融逾1,500亿。另外，考虑到 与中债登的平行托管情况，5月中期票据在两处托管合计实际也为净减，规模达674亿。 受同业存单为主要支撑，上海清算所此前2月-4月托管量单月净增规模分别为7,021亿元 、5,109亿元和1,994亿元，但环比下降势头已日趋明显。 监管压力同时伴随半年末考核因素，同业存单发行难度日益加大，但因到期量巨大银行 又面临“补充弹药”的窘境，发行需求不减，利率也因此水涨船高，周四兴业银行等部分股 份制银行发行的三个月期同业存单利率已调高至5%，较上月同期大涨逾40个基点(bp)。 中央国债登记结算公司此前公布的数据显示，5月债券托管净增量较上月略降，不过在 地方债供给持续高涨支撑下，当月仍达到6,902亿元人民币(按债券口径统计)，期末托管余 额为456,832亿元。分机构看，商业银行净增持4,656亿元，占总量比超过三分之二。 以下为2017年5月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 本月末 本月净增 本年净增 上年末 超短期融资券 11,998 -1,561 -3,137 15,135 非公开定向债务融资工具 20,823 -422 -975 21,798 短期融资券 4,875 -130 -1,147 6,022 区域集优中小企业集合票 6 -- -- 6 据 信贷资产支持证券 417 -- 1 417 金融企业短期融资券 60 -- -22 82 非金融企业资产支持票据 364 11 66 298 资产管理公司金融债 2,150 -70 230 1,920 中期票据 36,422 37 2,111 34,311 同业存单 76,097 -3,905 13,336 62,761 项目收益票据 111 3 14 98 绿色债务融资工具 111 18 31 80 政府支持机构债券 1,250 -150 50 1,200 合计 154,684 -6,170 10,557 144,127 外币债券(折人民币) 56 - - 56 以下为5月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)： 本月 本年 上年全年 超短期融资券 1,140 6,835 27,195 非公开定向债务融资工具 288 1,508 6,029 短期融资券 111 1,708 6,083 区域集优中小企业集合票据 - - - 信贷资产支持证券 - 6 347 金融企业短期融资券 20 100 1,179 非金融企业资产支持票据 13 92 167 资产管理公司金融债 30 330 560 中期票据 421 3,030 10,997 同业存单 12,470 75,070 129,931 项目收益票据 3 14 39 绿色债务融资工具 18 31 80 政府支持机构债券 - 200 850 合计 14,514 88,924 183,456 外币债券(折人民币) - - 56 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯)