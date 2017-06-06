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《分析师观点》台湾5月CPI仍低且相当平缓，央行料保持利率不变
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2017年6月6日 / 凌晨12点58分 / 2 个月前

《分析师观点》台湾5月CPI仍低且相当平缓，央行料保持利率不变

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透台北6月6日 - 台湾主计总处周二公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.59%，
基本合乎市场预期的升0.60%，并创下四个月来高位。不过今年为止CPI仍低且相当平缓，分析师料央行今年都
将保持利率不变。

    5月CPI经季调后较上月升0.08%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌1.12%，核心CPI较上年同期增1.11
%。
    
     以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：（注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及
能源、鱼介。）
                             2017年5月          2017年4月
 CPI（较上年同期）             +0.59             +0.10R
 路透调查（较上年同期）        +0.60               --
 CPI（较上月，经季节调         +0.08              -0.02
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +1.11             +1.00R
 WPI（较上年同期）             -1.12             +1.04R
    
    **市场评论** 
    
    --台新投顾总经分析师 王凯民：
    CPI年增率0.59%虽是四个月高位，但仍低且平缓，1-5月核心CPI只有0.97%，也不到1%，对央行而言通膨
的压力不大。
    此外，近期数据显示景气已趋缓，尤其是下半年经济成长较上半年低，预估台湾央行今年全年应仍会维持
利率没有变动，除非美国采取更快的紧缩政策，或者是欧洲及日本央行的货币政策趋向中立，不再宽松，或中
国大陆货币政策趋紧，台湾今年底前才有可能转向升息。     
       
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收升3.7分，报30.090。
    --台湾加权股价指数周一收高0.68%，至10,226.84点，创逾27年收盘新高。   
    --指标10年期公债106/4R期殖利率周一收扬0.40基点报1.0260%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行3月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续三季按兵不动。 
    --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至2.05%(原估为1.92%)，而今年第一季经济成长率为2.60
%(概估为+2.56%)。(完)

    参看台湾消费者物价指数新闻，请点选
    参看台湾进出口数据新闻，请点选
    参看台湾经济数据相关新闻，请点选                 

 (记者 高洁如；审校 乔艳红)

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