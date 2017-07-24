港报财经评论：5G等收成，中兴请上车--经济日报7月22日

5G等收成，中兴请上车/ 林瑞芬

买股买龙头，若论内地电讯设备股龙头，中兴通讯（00763）是可靠之中期选择。

回看中兴通讯A股（深000063）股价今年上半年共录39%的升幅，而H股则录相若38%的升幅。总结原因，重要转折点是3月8日公司和美国就出口限制措施达成和解；而3月14日，前总裁殷一民履新董事长；4月25日，公司提出新一期大规模股权激励计划，充分体现公司现任管理层对于公司的掌控。不明朗因素消除，公司可谓重新上路，中期仍然光明。

周三（19日），中兴公布今年首六个月半年度业绩。按照中国企业会计准则，期内净利润按年上升29.85%至22.9亿元（人民币•下同），基本每股收益按年升27.91%至0.55元，营业收入按年升13.09%至540亿元。

事实上，中兴作为中国通讯企业全球化的代表，在产业、技术和市场三个维度引领着全球通讯行业发展。随着5G时代的展开，公司将承担更重要的历史使命，李克强总理、张高丽副总理曾一行特地视察了中兴5G基站，可见国家的重视。公司在经历了2G/3G/4G时期的被动跟随之后，率先把5G Massive MIMO技术应用到4G，即Pre5G商用做到全球领先，经在全球30个国家、超过40个网络展开部署。目前公司在5G和物联网上的技术积累处于全球引领位置，中兴在5G国家实验第一、二两个阶段取得令人振奋测试结果，3GPP将在明年六月份完成空口技术第一个技术标准，中兴将在第一时间做出5G商用产品，产品时间上领先海外其他竞争对手。

另外，目前公司已经同国内三大运营商、德国电信、Telefonica、韩国电信等运营商达成合作协定，6月以来已相继与日本软银在东京开展5G外场测试，与比利时Telenet签订战略合作协定，中标泰国True骨干网波分超100G项目75%份额，完成印尼场外测试，全球布局速度加快，海外市场5G时代市场份额将会提升。藉5G建设机遇重新布局海外市场，公司已相继出售中兴物联和中兴智联，剥离物联网领域非核心子公司，可以集中力量，可见战略布局更加清晰。

引述招商证券认为，中兴将在未来五年的5G周期规模逐步进入全球前三。至于国内机遇时点而言，2017年是4G至5G过渡期，资本开支触底，按附图示，海通证券就预计在今年触底后，2018年将企稳（或低速回升），2019至2021年将进入5G建设高峰期。据市场研究公司Jefferies equity预测，国内三大运营商对于5G网络建设的投资总额将到达1,800亿美元，并远高于4G网络建设总额（约1,170亿美元）。

迎接电讯业5G黄金时代以外，内地近年积极推动智慧城市建设以及一带一路地区的建设，也令中兴通讯另一项业务——政企业务现巨大商机。率先提出「智慧城市3.0」概念及设计理念，公司在秦皇岛、银川、渖阳等城市打造复杂智慧城市的典型样办。目前公司正在建设第三个省级电子政务平台。近月公布的「中央国家机关2017至2018资讯类产品协定供货采购专案」中标结果中，中兴通讯6大类产品全面入围，包括伺服器、存储、路由器、交换机、安全产品、无綫产品。政企业务或者成为公司未来发展的又一大亮点。

前总裁殷一民履新董事长后，快速推出新一轮股权高标准股权激励计划，料有助激起管理层积极性，提升公司盈利能力。根据月内公司所确定的股票期权，股票期权的成本将在经常性损益中列出，如果扣除可能产生的期权成本费用，招商证券估计公司2017年、2018年、2019年三年的净利润应该分别44.76亿、51.27亿和53.92亿元（人民币，下同），对应每年的增长率分别为17%、15%和5%。新管理层风格稳健务实，注重核心研发能力，重视主流市场开拓，强调成本控制，该股权激励计划完成可能性就非常高。

行业竞争者华为没有上市，中兴估值始终占有龙头溢价优势。按ETNET综合预测，2017年度、2018年度及2019年度的每股盈利分别为1元、1.08元及1.13元，现价2017年度盈利计，预测PE暂不足20倍，A股历史平均估值接近30倍，此乃市场在上一轮4G建设高峰期愿意给付的溢会。

假设未来市场也愿意为5G建设而付出高溢价，H股若中期上望PE至少20倍，股价等值也约21.6港元，中期上望此为目标未为过。配合A股走势看，上升后现正回调，可等A股确认守稳50天綫之后，低吸H股，止蚀16.5港元。（完）

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