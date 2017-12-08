港报财经评论：迎接5G浪潮，中兴候低吸--经济日报12月8日

迎接5G浪潮，中兴候低吸/ 林瑞芬

恒指昨收报28303，升78点或0.28%，大市成交额1,209.8亿元。国指收报11150，跌11点或0.11%。个股在获利回吐、锁定回报。笔者看好明年中兴通讯（00763）可续延中期升浪，候低收集。

受累早前强势股回吐急，人心稍为散，投资者信心待拾，港股仍在整固等年尾埋数。在此调整期间，最好放眼明年，为2018年部署，收集有前途股份。大方向见内地5G建设趋势强烈，建议候低收集中兴通讯。

综合市场分析，看好明年中开始5G标准确定所带来的机会，5G产业将崛起。据招商证券结合国情分析，5G发展可支撑百万亿级万物联网应用。另外，国产中游电讯电子设备业现占据全球40%至50%的市场份额，5G将形成拉动中国晶片等核心上游产业崛起关键牵引力，带动核心技术能力和市场份额全面提升，由此，政策料给力。

事实上，以近期工信部发布5G系统在3,000MHz至5,000MHz频段（中频段）内的频率使用规划，中国已成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。除此以外，工信部还积极推动5G进入第三阶段研发试验。在刚完成的第二阶段5G测试中，华为、中兴5G测试内容和结果指标引领全球通讯设备商。相比于第二阶段测试，第三阶段测试将基于3GPP 5G标准版本研发5G预商用产品，并开展多基站组网测试，并争取在5G标准确立时推出预商用的产品。

国策的给力，还可在今年11月，发改委发布《组织实施2018年新一代资讯基础设施建设工程的通知》显现，通知提出将支援三大工程：一、「百兆乡村」示范及配套支援工程；二、5G规模组网建设及应用示范工程；三、国家广域量子保密通讯骨干网路建设一期工程。在三大工程中，5G网络工程建设最超预期。因为在新通知内，发改委要求5G规模组网建设及应用示范工程，由中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网路通信集团公司作为滙总申报单位元组织申报，每个单位限报一个；（1）明确在6GHz以下频段，在不少于5个城市开展5G网络建设，每个城市5G基站数量不少50个，形成密集城区连续覆盖；（2）全网5G终端数量不少于500个；（3）向用户提供不低于100Mbps、毫秒级时延5G宽频数据业务；（4）至少开展4K高清、增强现实、虚拟实境、无人机等两类典型5G业务及应用。有此明确要求，中信建设认为，三大电讯运营商未来的5G基站的建设规模将比预计扩大。

中国5G产业中龙头之一的中兴通讯，相信可以乘着大浪。公司5G研发已提前布局，在国家试验第二阶段测试中表现优异，mMTC场景外场测试提升接入终端数量能力近600%，低频SU-MIMO小区峰值吞吐率超过12Gbps。坚实的技术实力，将使中兴在内地电讯运营商5G设备集采中延续优势。

另外，就是海外市场。近期，意大利经济发展部正式公布5G预商用实验网中标结果，中兴通讯与运营商Wind Tre、意大利领先有綫运营商Open Fiber联合中标，在3.6-3.8GHz频段上，将建设欧洲第一张5G预商用网络。此次中标意义非凡，欧洲市场战略性突破，彰显其5G实力，未来海外市场份额有望提升。

中兴通讯在物联网业务的部署，也见心思，亦具前景。据资料显示，中兴通讯于今年三季度，中标中移动物联网专网核心网集采和蜂窝物联网无綫主设备集采，分别获得60%和35%的份额。按民生证券预计四季度、2018年上半年运营商4G网络扩容、NB-IoT网络建设等系统设备招标进入提速期，中期来看招标提速对中兴通讯运营商业务形成较强支撑。

依图表分析，中兴技术指标RSI已呈顶背驰而回，短期值博率不高，宜趁回吐收集。遇有股价下调，跌穿25元，回试近150天綫（现处于22元左右）可考虑收集，以20元止蚀参考，中期目标上望再探30元以上，昨收报26.3元。（完）

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