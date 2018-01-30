港报社评：美不甘5G落后，与华科技大战--经济日报1月30日

美国国家安全委员会据报为了应对中国威胁，建议改变游戏规则，由政府将5G网络国有化，这意味中美除了要在经贸和货币上打明战，还会在科技方面力拼，双方经济战火难休。

美国传媒取得国家安全委员会文件，建议政府兴建5G网络，力争3年内建成，一是由政府斥资兴建，另一是由网络供应商兴建，惟平衡利害后，认为由私企发展将无法与华竞争，须由政府兴建才能保障国家安全。

中美科技有距离，但体制不同，中国可倾全国之力集中发展个别项目，从而取得突破，例如5G、人工智能（AI）和大数据，美国就唯恐中国在部分研究领先。美国商务部长罗斯上周坦言，中国制造2025战略令中国成为世界领袖，占有大量市场份额，对美构成直接威胁，有需要与华展开高科技竞争。

美国国安委提出要将5G国有化，皆因5G甚具战略意义，除了是新一代通讯制式下，与物联网、大数据、AI等相辅相成，势令经济产业发展、社会管理产生根本性转变。所以全球都在斗快建设5G，以免在未来竞争中落后于人。

国际对5G标准仍未有定论，要到明年中才会拍板，但中国在开发5G获政府支持，取得先行者优势。例如华为研发的极化码，前年被世界通讯业巨头采纳为未来5G核心技术标准，令中方在未来5G制式取得一定话事权。中兴通讯更是全球首家对5G低频和高频外场技术测试企业。

同时，中国汲取上次制定4G制式时与欧盟合作采用LTE技术，避开美企高通持有专利的经验，今次发展5G制式亦与欧洲多家通讯公司共同推动5G技术、标准和产品发展，有利促进全球统一标准。

中国取得先行者优势，但美国仍未有标准制式，一旦中国掌控5G制式话语权，日后所有5G设备如机站、手机和晶片都要跟从标准，华企固获利丰厚，北京更享战略优势。故美国国安委员会建议改变游戏规则，与北京一样落场参与竞赛。

这凸显中美除经贸打明战外，正进行科技大战，在某些科技范畴尤其关乎国安或战略位置的，你追我逐甚至赤膊力拼。中美竞合已转为以竞争为主，双方关系在很多范畴上将更不畅顺，明争暗斗以至冲突势将愈来愈多。

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