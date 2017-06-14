新闻稿：中国5月末M2同比增长9.6%，当月新增人民币贷款1.11万亿--央行

路透上海6月14日 - 以下为中国人民银行周三公布的“2017年5月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长9.6%，狭义货币增长17%

5月末，广义货币(M2)余额160.14万亿元,同比增长9.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额49.64万亿元,同比增长17%，增速分别比上月末和上年同期低1.5个和6.7个百分点；流通中货币(M0)余额6.73万亿元,同比增长7.3%。当月净回笼现金1059亿元。

二、当月人民币贷款增加1.11万亿元，外币贷款减少113亿美元

5月末，本外币贷款余额118.66万亿元，同比增长12.8%。月末人民币贷款余额113.04万亿元，同比增长12.9%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。当月人民币贷款增加1.11万亿元，同比多增1264亿元。分部门看，住户部门贷款增加6106亿元，其中，短期贷款增加1780亿元，中长期贷款增加4326亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5661亿元，其中，短期贷款增加2472亿元，中长期贷款增加4396亿元，票据融资减少1469亿元;非银行业金融机构贷款减少626亿元。

月末外币贷款余额8201亿美元，同比增长5.1%，当月外币贷款减少113亿美元。

三、当月人民币存款增加1.11万亿元，外币存款增加16亿美元

5月末，本外币存款余额162.37万亿元，同比增长9.6%。月末人民币存款余额157.02万亿元，同比增长9.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2.3个百分点。当月人民币存款增加1.11万亿元，同比少增7230亿元。其中，住户存款增加1249亿元，非金融企业存款增加1072亿元，财政性存款增加5547亿元，非银行业金融机构存款增加1161亿元。

月末外币存款余额7790亿美元，同比增长18.4%，当月外币存款增加16亿美元。

四、5月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.88%，质押式债券回购月加权平均利率为2.92%

5月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交62.09万亿元，日均成交2.96万亿元，日均成交比上年同期下降15.8%。其中，同业拆借日均成交同比下降43.6%，现券日均成交同比下降23.1%，质押式回购日均成交同比下降8.5%。

5月份同业拆借加权平均利率为2.88%，分别比上月和上年同期高0.23个和0.78个百分点；质押式回购加权平均利率为2.92%，分别比上月和上年同期高0.13个和0.86个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3741亿元，直接投资人民币结算业务发生836亿元

5月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2709亿元、1032亿元、221亿元、615亿元。

注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。 注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)