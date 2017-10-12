路透基点：平安国际融资租赁寻求6亿元人民币三年期贷款--TRLPC

路透香港10月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国平安国际融资租赁有限公司正寻求一笔6亿元人民币(9,100万美元)的三年期定期贷款，供运营资本之用；在此同时旗下子公司正在海外筹资3亿美元。

渣打担任6亿元人民币贷款的牵头行兼簿记行，该笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的105%。

银行获邀以四个档次参与这笔本地贷款：

承贷2亿元或以上者取得牵头行头衔，综合收益为中国人民银行基准利率的112%；

承贷1.30亿至1.99亿元者取得主办行头衔，综合收益为中国人民银行基准利率的111%；

承贷8,000万至1.29亿元者取得安排行头衔，综合收益为中国人民银行基准利率的110%；

承贷3,000万至7,900万元者取得高阶经理行头衔，综合收益为中国人民银行基准利率的109%。

承诺截止日期为10月29日。

应收帐款将作为这笔贷款的担保品。在12个月宽限期之后将每半年还款一次，第一笔至第四笔还款皆为本金的15%，最后一笔还款则为40%。

平安租赁全资拥有的平安租赁香港控股有限公司正在离岸市场筹措3亿美元三年期贷款。平安租赁则是担保人。

德意志银行担任牵头行兼簿记行。该笔贷款利率为伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码135个基点，最高综合收益161.67个基点，该笔贷款带有超额配售权，具体情况没有详细说明。 (完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)