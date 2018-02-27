路透基点：台湾纬创资通6亿美元循环贷进入一般分销阶段--TRLPC

路透香港2月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电子产品制造商纬创资通公司6亿美元的三年期贷款案进入一般分销阶段。

兆丰国际商业银行和三井住友银行为牵头行兼簿记行，16家银行以牵头行身份参与高级分销阶段。

这16家牵头行为：中国银行、交通银行、台湾银行、国泰世华银行、彰化商业银行、玉山商业银行、第一商业银行、华南商业银行、凯基银行、台湾土地银行、菲律宾首都银行、华侨银行、上海商业储蓄银行、台北富邦银行、台新国际商业银行与合作金库银行。

该贷款包括A部分4亿美元循环信贷和B部分2亿美元循环信贷，利率分别为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码90个基点和99个基点。台北美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过40个基点的部分由借款方承担。

承贷3,000万美元或以上的银行获得15个基点的前端费以及主要经理行头衔；

承贷1,500-2,900万美元或以上的银行获得12个基点的前端费以及经理行头衔；

承贷500-1,400万美元或以上的银行获得9个基点的前端费以及参贷行头衔。

承贷最后期限为3月23日。

所筹资金将用于为2013年9月签订的6亿美元循环信贷进行再融资，以及营运资金用途。(完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)