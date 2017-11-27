路透基点：台湾佳世达科技将五年期贷款规模扩大至60亿台币--TRLPC

路透11月27日 - 汤森路透旗下基点报导，台湾液晶显示器(LCD)屏幕生产商佳世达科技将五年期贷款目标规模从50亿提高至60亿台币(2亿美元)。

该宗贷款最先的牵头行兼簿记行(MLAB)为中国信托商业银行，后又有台湾银行和台新国际商业银行加入，共同担任MLAB。

贷款包括A部分20亿台币定期贷和B部分40亿台币循环贷。

A部分利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，B部分利率较Taibor加码70个基点。税前保底利率是1.7%。

最高参贷级别的前端费为10个基点。协议签署日期为11月23日。

该贷款以佳世达科技在友达光电、明基材料、达方电子、友通资讯和拍档科技的持股为担保。

所筹资金将用于为2014年7月签署的48亿台币五年期贷款提供再融资。

贷款分配额度为： 台币(百万)

牵头行兼簿记行

中国信托商业银行 600

台湾银行 600

台新国际商业银行 600

牵头行

玉山商业银行 420

台湾土地银行 420

台北富邦商业银行 420

彰化商业银行 270

星展银行 270

第一商业银行 270

华南商业银行 270

凯基银行 270

兆丰国际商业银行 270

台湾中小企业银行(台湾企银) 270

合作金库商业银行 270

主要经理行

永丰银行 195

上海商业储蓄银行 195

台湾大众银行 195

元大银行 195

共计 6,000