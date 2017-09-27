路透基点：台湾中华映管启动60亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

路透9月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾显示器制造商中华映管股份有限公司已启动60亿台币(2亿美元)五年期再融资。

台湾银行、彰化商业银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行(台湾企银)和合作金库商业银行为牵头行兼簿记行。台湾银行为贷款代理行。

利率为一年期邮政储蓄利率加码135-170个基点，税后保底利率为2.4%。

承贷10亿台币或以上者获主办行头衔，前端费42个基点；承贷8-9.99亿台币者获协办行头衔，前端费33个基点；承贷5-7.99亿台币者获经理行头衔，前端费20个基点；承贷2-4.99亿台币者获参贷行头衔，前端费6个基点。银行回复截止日期为11月10日。

借款人的工厂充当担保品，其董事长为担保人。

2016年3月时，公司将228亿台币贷款再展期四年至2019年5月。公司最早于2010年5月签署这笔五年期贷款，2014年时展期18个月。

台湾银行牵头2010年贷款，贷款由A部分225亿台币分期偿还贷款和B部分3亿台币商业票据担保组成。A部分贷款利率为台湾短票利率指标加码100-150个基点，税后保底利率为2.5%，B部分贷款有100个基点的担保费。(完) (编译 王琛；审校 张涛)