美国经济：6月企业计划裁员31,105人，创今年以来最低--Challenger

路透7月6日 - 周四公布的一项报告显示，6月美国企业计划裁员人数降至今年以来最低水准，因在紧俏的就业市场，较难找到熟练劳工，因此雇主选择保留现有员工。

据全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告，美国企业宣布6月计划裁员31,105人，较5月的33,092人减少6%。

5月计划裁员人数较初值51,692人下修，因通用汽车公布计划裁员1,400人，而非最初公布的20,000人。

6月企业计划裁员人数较上年同期的38,536人下降19.3%。

“一些企业今年并未裁员。如果不是因为劳动力市场这么紧俏，尤其是熟练员工短缺，这些企业或许已经裁员，”Challenger, Gray and Christmas的执行长John Challenger对路透说。

Challenger说，鉴于失业率处于2001年5月以来最低水准4.3%，雇主更难找到需要的人才，因此他们保留现有员工。

6月裁员活动放缓也体现在今年以来的计划裁员总数上，美国企业2017年前六个月的计划裁员人数较上年同期的313,000人减少28%至227,000人。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)