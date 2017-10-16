《即时观点6》中国9月PPI同比涨幅超预期后续料回落，CPI年内延续温和

路透北京10月16日 - 中国国家统计局周一公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，与路透调查预估中值1.6%一致。

分析师认为，受钢铁、有色、煤炭和石化等四大行业价格上涨影响，以及去产能的政策令供应端发生变化，能源原材料价格的上涨和9月财政超常规发力，推动内需扩张，带动PPI续创年内新；而CPI涨幅基本符合预期，并且年内还将继续保持温和平稳态势。由于基建、地产投资动力不足，以及限产多数已被预期的情况下，主导工业品的逻辑正从供给向需求端切换，叠加基数效应，预计短期内PPI同比将有所回落。

数据并显示，9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%。

9月CPI环比上涨0.5%，路透预估中值为0.4%；PPI环比上涨1.0%。9月CPI中的食品价格同比下降1.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

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9月详细数据：

--CPI同比上涨1.6%（路透调查中值为上涨1.6%）

--PPI同比上涨6.9%（路透调查中值为上涨6.3%）

--CPI环比上涨0.5%（路透调查中值为0.3%），PPI环比上涨1.0%

--CPI中食品价格同比下降1.4%，非食品价格同比上涨2.4%

--中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2xHrNyX

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以下为分析师评论摘要：

--招商宏观 闫玲、林澍：

9月CPI同比回落0.2个百分点至1.6%符合预期。CPI同比下行主要受到食品价格同比跌幅扩大的影响。核心CPI同比上涨2.3%，环比涨0.5%，医疗与居住价格同比继续上升。

9月PPI同比涨幅相较上月扩大0.6个百分点，生产资料价格涨价明显达到9.1%，生活资料价格仅小幅抬升至0.7%。翘尾因素影响PPI同比上涨4个百分点，新涨价因素贡献2.9个百分点。环比涨幅靠前的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、造纸和纸制品业、有色金属冶炼和压延加工业，三者环比分别上涨3.4%、3.4%、3.2%，其中仅有造纸业涨幅继续扩大。

预计四季度CPI将重回缓慢上行趋势，四季度同比预计在2.0%，居民可支配收入的稳步提高是消费增速的最有力保障。从细项来看，猪价的变动仍是CPI走势的重要影响因素之一，11月左右还将迎来猪肉消费旺季，猪价同比降幅可能继续收窄，减轻对CPI的拖累。但全年CPI水平依然不高，难以对货币政策形成掣肘，货币政策仍将维持稳健中性。

9月PPI的进一步抬升主要受到黑色金属、煤炭、化工产品涨价的影响，大宗商品的持续涨价，除了供给端收缩之外，还需要受到需求端的支撑。从目前情况来看，四季度经济数据仍存一定下行压力，翘尾因素也将明显减弱，PPI大概率将重回到缓慢下行趋势之中。

--中金固收 陈健恒、田昕明、唐薇：

整体来看，9月CPI与PPI均略高于市场预期，但基本与高频数据相吻合。工业品价格环比上涨幅度较大一定程度上有统计时点的因素，下旬价格的回落未能反映到统计层面，之后同比增速将以较快的速度回落。中观层面上，黑色有色现货价格已在9月下旬回落，而9月出现普涨的化工品在进入10月之后也开始走弱，对于PPI的压力也在逐渐减弱。

另一方面，生活资料方面环比涨幅为0.1%，上游向下游的“传导”仍然羸弱，企业当前的财务和存货状况，需求趋于回落都导致企业提价的能力相对有限，提价只能是被动的局部的，不会是主动的全局的。因此，无论是PPI向CPI传导还是上游向下游的传导都不会很强。CPI的上涨压力也主要体现在医疗保健这个科目，源于医改对医疗服务价格的影响，但后续也会开始减弱。整体来看，通胀压力处于高位回落状态，整体较为可控。环保限产是双刃剑，减少供给的同时减少需求，不会导致价格单边持续上涨。目前的通胀局面不会导致央行收紧货币政策，对债市影响中性。

进入四季度，CPI虽将小幅回升，但弱食品之下，四季度CPI中枢升至1.9%附近，仍处于温和水平。10月来看，初步观察显示，食品价格环比有所下跌，非食品涨幅或回落，但翘尾有所回升，对应10月CPI同比或小幅回升至1.8%-1.9%附近。

另外分行业来看，我们认为很多工业品价格上涨的力量在趋于衰竭，比如钢铁，煤炭现货价格已经在9月下旬出现了明显的松动，再比如化工品9月的普涨是多方面因素叠加的结果（原油，环保，海外比价），当共振力量消退之后，化工品的普涨也不可持续，事实上，进入十月第一周，化工品的涨幅已经大幅下降。本月的PPI将是下半年的高点，之后会以较快的速度回落，我们预计10月PPI会重新回落到6.5以下，年末可能回落到3%附近。

--天风研究固收 高志刚、孙彬彬

9月CPI同比增长与我们预测完全一致，环比增速0.5%，较上月继续提升0.1个百分点，从分项来看，以医疗保健为代表的非食品价格仍然是支撑项，且同比增速边际上行，食品项经历8月的跌幅收敛后，增速再次大幅下行。

CPI食品价格同比下跌1.4%，环比上涨0.5%，同比和环比增速双双大幅下行，猪肉、鲜果是主要拖累项，从猪肉价格表现来看，环保风口之下猪通胀压力尚未显现，我们认为后续出现猪通胀的概率也不大；非食品价格同比增长2.4%，增速上行0.1个百分点，环比增速0.5%，医疗类、居住类和娱乐教育价格继续领涨，且同比增幅相对于上月继续扩大。

PPI同比上涨6.9%，与我们预测完全一致，环比上涨1%，同比来看，采掘工业同比上涨是最重要的推动因素，其中煤炭、钢铁和有色价格持续上涨是支撑项，原油同比增速8、9月份上行是助推项。

9月CPI、PPI变动与预期一致，后续来看，CPI大概率保持现有水平下的区间波动，PPI在四季度由于基数效应会进入下行区间，通胀总体不必担忧。

--中国首席经济学家论坛高级研究员 蔡浩：

食品价格环比上涨0.5%，上涨幅度较8月大幅收窄0.7个百分点，同比下降1.4%，降幅扩大1.2个百分点，是CPI同比增速下滑的主因。进入9月份以来，由于高温消退，蔬菜等农产品的价格开始平稳回落，使得农产品价格均有明显回落，其中，猪肉价格同比下降12.4%，连续5个月维持两位数降幅。非食品价格同比和环比涨幅有所扩大，主要受季节性影响。

9月PPI同比增6.9%，这与9月官方PMI分项指数主要原材料购进价格和出厂价格指数表现一致，两者均实现四连涨。这表明，供给侧结构性改革背景下去产能、环保限产等因素对工业品价格的影响还在继续。虽然国内工业品期货在经历8月暴涨后于9月开始回落，但其价格指数带有一定投机属性，从国际大宗商品来看，RJ/CRB指数9月较8月普遍上升。再加之9月财政超常规发力（上旬和下旬两次财政支出，历年罕见），推动内需扩张，带动PPI创今年4月以来新高。

四季度，CPI维持在2%以下，PPI随着环保去产能力度的缓和，则大概率会冲高回落。货币政策方面，央行将继续以去杠杆为目标，维持稳健中性基调的可能性很大，11-12月流动性整体或仍将维持紧平衡态势，全年通胀压力不大。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

9月份CPI同比上涨1.6%，环比上涨0.5%，同比增速较上月回落0.2个百分点。分项看，一是食品烟酒价格环比上涨0.4%，其中猪肉价格在经历了较长时间的下降后，已在8月见底回升，趋势上行；蛋类、鲜菜价格上涨，水产价格回落。综合来看食品价格虽环比上涨，但考虑到国庆节前夕价格上涨因素，其实仍弱于历史9月的平均水平。

二是非食品价格整体回升，衣着价格在经历暑期连续下跌后进入旺季，价格有所走高；生活用品仍保持小幅上涨；油价上调导致交通价格上升；节日因素显着推升教育、文化娱乐价格；医疗保健价格继续趋势性上涨；机票、酒店住宿价格随节日因素上升；居住价格继续小幅上涨。

整体看9月CPI同比放缓，符合预期，主要源于去年9月基数较高，而今年环比增速则弱于历史平均水平。

9月PPI同比上涨6.9%，环比上涨1.0%，较8月明显加快，并显着高于市场预期。价格涨幅仍集中在工业部门上游。

整体看，剔除食品能源后，通胀中枢显示出一定上行压力。预计在定向降准落地后，货币政策将保持稳健中性的格局。

--国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任 牛犁：

9月份CPI涨幅基本符合预期，其中受食品价格下降影响，CPI涨幅比上月回落0.2个百分点，这与天气因素影响有关，也与往年的表现基本一致。预计四季度CPI继续保持平稳走势，全年涨幅在1.5%左右。

PPI的涨幅则明显超出预期，同比涨幅继续扩大，主要受钢铁、有色、煤炭和石化等四大行业价格上涨影响，导致其价格上涨的原因除了去产能的政策令供应端发生变化外，严格的环保督查也对这些高能耗污染严重的行业产生影响，推升能源原材料价格的上涨。预计四季度PPI的涨幅仍会维持相对稳定。

统计局的数据也显示上述七大行业合计影响PPI同比上涨约5.6个百分点，占总涨幅的81.2%。据测算，在9月份6.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.0个百分点，新涨价因素约为2.9个百分点。

--联讯证券李奇霖、张德礼：

与8月相比，9月CPI同比回落，部分原因在于基数。食品项同比跌幅扩大，尤其是受天气影响明显的鲜菜项。猪肉跌幅收窄，低存栏下，四季度猪肉价格有继续上涨的动力。非食品项同比上涨2.4%，创2011年11月以来次高，PPI逐步向CPI非食品项传导。

9月PPI同比大超预期，主要由生产资料贡献。分项来看，采掘工业同比有所收窄，原材料工业基本持平，而加工工业同比继续扩大，上游行业供给收缩下的涨价，逐步向中下游行业传导。生活资料环比连续第三个月提高。

后续随着冬季来临对鲜菜鲜果的影响，以及猪肉价格上涨，CPI同比有望回升。而在基建、地产投资动力不足，以及限产多数已被预期的情况下，主导工业品的逻辑正从供给向需求端切换。叠加基数效应，预计四季度PPI同比将回落。

--国信宏观固收 董德志、李智能：

9月CPI同比涨1.6%，较上月回落0.2个百分点，基本符合市场预期。环比为0.5%，基本符合季节性。从高频数据来看，10月前两周食品价格有所回升，截至10月13日，农业部农副产品批发价格指数、菜篮子价格指数10月环比分别为-0.34%、-0.42%，高于去年同期的-1.70%、-2.00%，预计10月食品环比将略高于季节性。非食品方面，截至10月13日，10月非食品综合高频指数环比上涨2.41%，亦高于历史均值0.51%，预计10月非食品环比将略高于季节性。

考虑到9月非食品价格上涨主要是医疗服务价格的影响，按历史规律，医疗服务价格难以持续性大幅上涨，因此10月此项价格涨幅较明显回落，但考虑去年10月整体CPI的低基数影响，预计10月CPI同比或回升至1.8%。

9月PPI同比、环比继续回升。从经济增长情况来看，从去年下半年开始好转的外贸形势正在发生变化。另一方面，国内基建和房地产投资均快速下滑，需求侧动力衰减，预计供不应求将过渡到供过于求，因此工业品价格将开始面临下行压力，PPI环比继续上升动能不足。再考虑到四季度PPI基数较大，预计10月起PPI同比将开始加速回落。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

消费品价格符合预期，工业品略超预期。虽然大宗商品、资源价格上涨势头出现放缓走平迹象，但市场预期中的因基数效应带来的工业品价格同比增幅下降效应并没有出现，而市场担忧的上游价格向中下游传导的滞后效应却开始逐渐呈现。市场对通货膨胀的压力上升的预期再度上升。

但我们仍然认为，实际上在经济延续“底部徘徊”情况下，价格的趋势性上涨是不会出现，更不会出现“滞涨”。随着猪肉、鸡蛋的农产品期货市场发展，中国的消费品价格波动性在2017年大幅上升，变得也和大宗一样金融属性越来越高，但由经济基本面出现的趋势力量仍不支持通货膨胀的出现，即近期价格高只是波动而已。

去杠杆是未来较长时期内宏观政策的核心，货币稳中偏紧的环境不会改变；按我们的货币“二分法”分析框架，但货币数量偏紧并不意味着利率的上涨方向，在货币存量过多格局下，当前的货币市场利率上涨主要是央行货币投放越来越多的转向信贷和OM投放窗口的结果，即投放货币的成本抬升，关注未来央行投放渠道变化带来的制度性利率下降机会——央行直购资产是不可更改趋势。

--海通宏观 姜超等：

9月CPI主要受国庆、中秋等季节因素影响，蛋、肉、果价格均上涨，食品价格环比上涨0.5%，但去年基数较高，同比跌幅扩大至1.4%；医疗服务、教育服务和衣着类推动非食品价格环比走高0.5%，同比攀升至2.4%。预计10月CPI稳定：10月以来菜价季节性回升，猪肉价格微涨，但水果、蛋价回落，预计10月CPI同比或将稳定在1.7%。

9月PPI续升，同比继续反弹至6.9%，但涨幅贡献主要仍是来自生产资料，生活资料涨幅非常有限。从行业来看，造纸、煤炭采选、化学原料和制品价格涨幅扩大，黑色、有色金属冶炼加工、石油加工涨幅回落，电热生产价格降幅扩大。预计10月PPI回落：9月底油价上调，10月以来钢价、煤价小幅回升，但去年基数仍高，预测10月PPI同比涨幅或回落至6.2%。

CPI低位徘徊，PPI再度回升，通胀继续分化，央行货币政策态度未变。9月末央行宣布对普惠金融领域实施定向降准，本次降准释放流动性规模非常有限，绝非大水漫灌，且对应的基础货币需要到2018年初才能释放，远水难解近渴，当前央行仍在“削峰填谷”，DR007仍在2.8%-2.9%附近，货币政策依然是中性态度。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

PPI涨幅略超预期，还是和国内外价格联袂上涨有关，9月从基数因素来看不支持涨幅显着高于上个月的。这个月同比涨幅大增与原油钢铁等投资品上涨有关。暑期过后迎来开工旺季，但同比数据证明这个季节性要强于历史同期，旺季推动价格上涨超预期。这也预示着9月工业仍会有显着调升。

接下来PPI仍是高位回落的走势，9月的表现只是在回落过程中上窜了一下，四季度和明年都会延续涨幅回落。一是由于基数显着抬升，二是在恢复性上涨后大宗商品需要新动能，比如房地产明年是否大幅超预期，世界经济是否会大幅超预期等。

今年CPI和PPI是一变冷一边热，一边是海水一边是火焰，明年预计双温和，都会向2-3%回归。通胀提供很大的政策的空间，需要宽松就宽松，不至于陷入因为要保增长面临高物价的两难境地。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强在“1+6”圆桌对话会上说，今年上半年，中国经济增长6.9%，下半年会继续保持上半年稳中向好的态势。中国有信心保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

--中国国家发改委主任何立峰表示，下一步将着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间；并促进实体经济转型升级，深化重点领域和关键环节改革，以确保供给侧结构性改革得到深化、守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国国家统计局局长宁吉喆称，今年9月31个大城市城镇调查失业率为4.83%，为2012年以来最低，就业持续扩大；中国今年实现6.5%左右的预期目标没有任何问题，甚至会更好；钢铁、煤炭、火电去产能目标有望如期完成。

--中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。不过官方和财新制造业PMI的价格分项指数均大幅上升，显示中下游正在承受越来越大的成本压力，未来盈利改善、生产走强的持续性仍待观察。（完） (发稿 路透中文新闻部 整理 许菁；审校 曾祥进)