欧元区数据：6月PPI增速创下今年最慢，令人担忧通胀放缓

路透布鲁塞尔8月2日 - 欧盟统计局周三公布的数据显示，欧元区6月生产者物价上涨速度创下今年以来最慢，令人担心今年稍晚消费者物价通胀可能进一步放缓。

欧盟统计局称，6月欧元区生产者物价指数(PPI)较上年同期上涨2.5%，5月上修后为上涨3.4%，4月则大涨4.3%。

6月PPI增速为今年最慢，这进一步预示通胀压力放缓，给欧洲央行(ECB)今年秋天开始逐渐收紧货币政策的计划带来难度。

欧盟统计局本周公布的欧元区7月通胀数据显示，消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升1.3%，远远低于2月所及的高点2.0%。欧洲央行的目标水平是低于但接近2%。

尽管月度数据下滑，但生产者物价较上年同期涨幅高过路透调查分析师的预估；他们平均预估6月PPI同比上涨2.4%。

6月PPI较前月下跌0.1%，符合市场预期。5月PPI较前月下跌0.3%，欧盟统计局公布的初估值为下跌0.4%。

欧盟统计局的预估显示，排除能源价格的核心PPI也呈现放缓，6月核心PPI较上年同期上涨2.2%，涨幅低于前月的2.4%，以及4月的2.6%。

制造业能源价格通胀从5月的5.8%放缓至6月的2.9%。半成品及汽车等耐用消费品的价格涨幅也放缓。

服饰等非耐用消费品及资本财价格则是稳定上涨。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 王兴亚/王颖)