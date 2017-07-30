中国经济：截至6月底PPP入库项目逾1.35万个，项目建设驶入“快车道”--新华

路透北京7月30日 - 新华社周日援引全国PPP综合信息平台项目库公布的最新季报称，截至6月底全国入库项目13,554个，累计投资额16.3万亿元人民币。其中，已签约落地项目2,021个、投资额3.3万亿元，落地率继续提升到34.2%。

报导并援引业内人士称，中国PPP（政府和社会资本合作）项目建设已驶入“快车道”，将来会形成一个统一、规范、透明的大市场，而合规是PPP模式可持续发展的基石。

PPP项目库数据显示，入库项目数排名前三位的省份是贵州、新疆、内蒙古，项目数合计占入库项目总数的31.7%；行业分布前三位是市政工程、交通运输、旅游，合计占入库项目总数的54.1%。

此外，PPP项目绿色低碳特征也十分明显。截至6月末，全国入库项目中绿色低碳项目7,826个、投资额6.4万亿元，占全国入库项目的比重分别57.7%和39.3%。

新华援引国务院发展研究中心副主任王一鸣称，中国PPP项目建设正驶入“快车道”，进入活跃期，但随着PPP项目陆续从建设期转入运营期，一些风险也在开始暴露，比如PPP项目“明股实债”的情况还比较多，还有过度强调融资功能，导致PPP项目融资杠杆率过高，债务成本率过高也值得关注。还有像特色小镇的建设，不考虑实际，存在一哄而起的现象。

财政部PPP中心主任焦小平指出，PPP要发展必须要按规律办事。“没有风险分配怎么能做到权责明晰？怎么能做到让专业的人做专业的事？怎么能做到让投资者对结果负责？”他说。

国务院发展研究中心研究员孟春也认为，规范发展才能促使PPP模式可持续下去，PPP不是简单的融资模式，而是风险共担，利益共享，创新创业的多维工具。地方政府要抛弃兜底的变相融资和不敢为、不想为、无所谓的作风，推动PPP行稳致远。（完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)