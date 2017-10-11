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路透基点：台湾旺宏启动70亿台币的五年期再融资--TRLPC
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2017年10月11日 / 早上8点18分 / 7 天前

路透基点：台湾旺宏启动70亿台币的五年期再融资--TRLPC

1 分钟阅读

    路透10月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾存储芯
片制造商旺宏电子股份有限公司已经启动70亿台币(2.32亿美元)五年期再
融资。
    
    台湾银行、彰化银行、台湾土地银行、兆丰银行以及合作金库担任牵
头行兼簿记行；合作金库并担任贷款代理行。
    
    这笔贷款包含50亿台币的A部分定期贷款，10亿台币的B部分定期贷款
，以及10亿台币的C部分循环信贷。
    
    根据借款人的税前净利润率情形，贷款利率为台北金融业拆款定盘利
率(Taibor)加码95-150个基点。税前保底利率设在1.7%。
    
    银行受邀以参贷行身分加入，核贷7亿台币或以上的银行，前端费为2
1个基点；核贷5.00-6.99亿台币的银行，前端费为14个基点。
    
    回覆期限为11月3日。
    
    借款人的土地及工厂作为贷款担保品。
    
    资金将用做2015年6月签署的76.5亿台币三年期贷款再融资，并供资
本支出及营运资本之用。台湾银行、彰化银行、台湾土地银行、兆丰银行
及合作金库为2015年6月贷款的牵头行兼簿记行。该笔贷款的利率为三个
月期Taibor加码100-150个基点，加码幅度视借款人的税前净利润率情形
而定。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)

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