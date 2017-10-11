路透基点：台湾旺宏启动70亿台币的五年期再融资--TRLPC

路透10月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾存储芯 片制造商旺宏电子股份有限公司已经启动70亿台币(2.32亿美元)五年期再 融资。 台湾银行、彰化银行、台湾土地银行、兆丰银行以及合作金库担任牵 头行兼簿记行；合作金库并担任贷款代理行。 这笔贷款包含50亿台币的A部分定期贷款，10亿台币的B部分定期贷款 ，以及10亿台币的C部分循环信贷。 根据借款人的税前净利润率情形，贷款利率为台北金融业拆款定盘利 率(Taibor)加码95-150个基点。税前保底利率设在1.7%。 银行受邀以参贷行身分加入，核贷7亿台币或以上的银行，前端费为2 1个基点；核贷5.00-6.99亿台币的银行，前端费为14个基点。 回覆期限为11月3日。 借款人的土地及工厂作为贷款担保品。 资金将用做2015年6月签署的76.5亿台币三年期贷款再融资，并供资 本支出及营运资本之用。台湾银行、彰化银行、台湾土地银行、兆丰银行 及合作金库为2015年6月贷款的牵头行兼簿记行。该笔贷款的利率为三个 月期Taibor加码100-150个基点，加码幅度视借款人的税前净利润率情形 而定。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)