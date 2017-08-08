《分析师观点》台湾7月CPI年增率低于预期，通膨温和料央行维持利率不变

路透台北8月8日 - 台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.77%， 略低于市场预期的升0.90%，并从五个月高位滑落。 7月CPI经季调后较上月升0.21%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌0.73%，核心CPI较上年同期增0.92 %。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年7月 2017年6月 CPI（较上年同期） +0.77 +0.99r 路透调查（较上年同期） +0.90 -- CPI（较上月，经季节调 +0.21 +0.12 整） 核心CPI（较上年同期） +0.92 +0.97 WPI（较上年同期） -0.73 -1.77r 注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。 **市场评论** --凯基投顾总经分析师 刘建志： 一般来说，影响暑假物价的主要因素是台风来侵袭造成食物类价格上涨，但因今年7月台风偏少，物价亦 显得相对稳定；比较有趣的是，从各个所得级距的物价指数来看，显示台湾整体物价稳定。 趸售物价(WPI)方面，7月趸售物价指数较上年同期下跌0.73%，而由于WPI是上游的物价，可能会传递到下 游的物价，WPI物价下跌，虽然不致造成通缩，但显示台湾整体物价稳定；因整体通膨温和，今年底前央行货 币政策都不会有变动，即将维持原利率不变。 --国泰台大产学合作计画发言人 陈钦奇： 现在我们的想法是今年全年CPI平均年增率达1%，通膨仍旧偏低不如预期，符合国际通膨偏低走势，让台 湾下半年升息可能性降低，目前初估下半年升息机率低于50%，若通膨继续偏低，升息机率将再降低，不过未 来随着美联储及ECB货币宽松政策退场计画释出，台湾央行仍有升息可能性，但今年升息可能性很低。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元周二收升3.3分，报30.201。 --台湾加权股价指数周二收跌0.1%，至10,568.97点。 --指标10年期公债106/4期殖利率收升0.90基点报1.0498%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行6月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连四季按兵不动。 --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至2.05%(原估为1.92%)，而今年第二季经济成长率概估为 2.10%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)