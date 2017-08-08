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6 天前
《分析师观点》台湾7月CPI年增率低于预期，通膨温和料央行维持利率不变
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2017年8月8日 / 早上8点45分 / 6 天前

《分析师观点》台湾7月CPI年增率低于预期，通膨温和料央行维持利率不变

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透台北8月8日 - 台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.77%，
略低于市场预期的升0.90%，并从五个月高位滑落。

    7月CPI经季调后较上月升0.21%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌0.73%，核心CPI较上年同期增0.92
%。

     以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
                             2017年7月          2017年6月
 CPI（较上年同期）             +0.77              +0.99r
 路透调查（较上年同期）        +0.90               --
 CPI（较上月，经季节调         +0.21              +0.12
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +0.92              +0.97
 WPI（较上年同期）             -0.73             -1.77r
  注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。
    
    **市场评论**    
    --凯基投顾总经分析师 刘建志：
    一般来说，影响暑假物价的主要因素是台风来侵袭造成食物类价格上涨，但因今年7月台风偏少，物价亦
显得相对稳定；比较有趣的是，从各个所得级距的物价指数来看，显示台湾整体物价稳定。
    趸售物价(WPI)方面，7月趸售物价指数较上年同期下跌0.73%，而由于WPI是上游的物价，可能会传递到下
游的物价，WPI物价下跌，虽然不致造成通缩，但显示台湾整体物价稳定；因整体通膨温和，今年底前央行货
币政策都不会有变动，即将维持原利率不变。
    
    --国泰台大产学合作计画发言人 陈钦奇：
    现在我们的想法是今年全年CPI平均年增率达1%，通膨仍旧偏低不如预期，符合国际通膨偏低走势，让台
湾下半年升息可能性降低，目前初估下半年升息机率低于50%，若通膨继续偏低，升息机率将再降低，不过未
来随着美联储及ECB货币宽松政策退场计画释出，台湾央行仍有升息可能性，但今年升息可能性很低。
    
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元周二收升3.3分，报30.201。
    --台湾加权股价指数周二收跌0.1%，至10,568.97点。
    --指标10年期公债106/4期殖利率收升0.90基点报1.0498%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行6月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连四季按兵不动。
    --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至2.05%(原估为1.92%)，而今年第二季经济成长率概估为
2.10%。(完)

    参看台湾消费者物价指数新闻，请点选
    参看台湾进出口数据新闻，请点选
    参看台湾经济数据相关新闻，请点选             

 (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)

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