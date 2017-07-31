国际油市：7月OPEC原油产量升至2017年高点，因利比亚供应进一步回升

* 7月OPEC日产量增加9万桶，至3,300万桶

* 7月参与减产的11个OPEC产油国的减产执行率为84%

* 6月减产执行率下修至77%，因伊拉克和沙特当月产量上修

路透伦敦7月31日 - 路透调查显示，7月石油输出国组织(OPEC)原油日产量增加9万桶至2017年高点，主因不受减产协议约束的利比亚原油供应进一步回升。

本月沙特和安哥拉供应减少，帮助OPEC将减产执行率提高至84%。6月的减产执行率下修至77%，6月和7月的减产执行率均低于今年稍早的逾90%。

利比亚供应增加，意味着OPEC的供应远高于其暗示的产量目标。利比亚和尼日利亚不受减产协议约束，因冲突导致他们之前的原油产量受限。

利比亚和尼日利亚的产量增长，加重了OPEC牵头的消除全球市场过剩供应的努力所面临的挑战。为了解决该问题，OPEC和非OPEC产油国部长在7月24日的会议上采取行动来限制尼日利亚的产量，官员们还将在8月7-8日在阿布扎比就提高减产协议执行度召开会议。

“有必要让(参与减产协议的)所有国家百分之百的执行，”一位接近OPEC的消息人士谈及这次有关执行度的会议时称。

7月产量增幅最大的国家是利比亚，其日均产量升至逾100万桶，但仍低于该国2011年内战前160万桶/日的水平。多年的冲突和动荡，令利比亚的产量受到限制。

这项路透调查基于外部来源提供的船运数据、汤森路透的流动数据、以及油企、OPEC和咨询公司消息人士提供的信息。(完) (编译 张荻/侯雪苹；审校 杜明霞/许娜)