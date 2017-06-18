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全球汇市：最近一周美元净多仓降至去年8月来最低--CFTC/路透数据
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2017年6月18日 / 凌晨3点05分 / 2 个月前

全球汇市：最近一周美元净多仓降至去年8月来最低--CFTC/路透数据

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。
    
    截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元
。
    
    一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于
下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。
    
    除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20
18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期
时间更早。
    
    美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立
场。分析师称，这应该有利美元后市走势。
    
    “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏
空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻
伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。
    
    “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资
者姑且相信美联储--而已。”
    
    不过今年迄今美元指数仍跌近5.0%，有可能录得10年来最大年度跌幅
。
    
    CFTC数据还显示，欧元净多仓升至逾六年高点，达到79,053口。
    
    在美联储此次政策会议召开之前，欧元兑美元曾升至年内高点，这与
欧元多仓不断增加的趋势相一致。
    
    但华盛顿Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Ma
nimbo表示，欧洲周五公布数据显示，欧元区5月消费者物价调和指数(HIC
P)同比增速确认为减缓至1.4%，表明欧洲央行几乎没有放弃低利率政策的
空间。
    
    其他货币方面，英镑净空仓升至5月初以来最高，为39,441口。

    英国首相特雷莎梅所属政党的大选得票情况令人失望，政治不确定性
令英镑承压。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。

           日圆(12,500,000日圆为1口)  
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位             34,160            39,736
     空头仓位             84,713            94,763
     净仓位              -50,553           -55,027
 
            欧元(125,000欧元为1口)      
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位            164,227           164,889
     空头仓位             85,174            90,880
     净仓位               79,053            74,009
 
            英镑(62,500英镑为1口)    
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位             40,552           40,147
     空头仓位             79,993           76,863
     净仓位              -39,441          -36,716
 
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位              8,518            6,752
     空头仓位             22,978           23,307
     净仓位              -14,460          -16,555
 
            加元(100,000加元为1口)    
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位             26,781           26,492
     空头仓位            115,376          120,993
     净仓位              -88,595          -94,501
 
            澳元(100,000澳元为1口)    
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位             33,134           39,101
     空头仓位             34,645           39,215
     净仓位               -1,511             -114
    
            墨西哥披索(500,000披索为1口)    
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位            123,468          115,601
     空头仓位             27,654           30,780
     净仓位               95,814           84,821
    
            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
                       6月13日当周          前一周         
     多头仓位             27,261           19,348
     空头仓位             25,666           21,133
     净仓位                1,595           -1,785 (完) (编译 李爽  审校 张涛)

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