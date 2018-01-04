路透基点：亚洲联合财务重返联贷市场，筹办8亿港元贷款--TRLPC

路透1月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚洲联合财务有限公司重返联贷市场，筹办一笔8亿港元(1.02亿美元)的四年期贷款。这距离该公司上次获得16亿港元贷款时隔11个月。

台北富邦商业银行和台新国际商业银行为此次融资案的牵头行兼簿记行。这笔贷款由定期贷款和循环信贷两部分等额组成。

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点，混合平均期限为3.5年。

承贷1.75亿港元或以上的银行，综合收益为222.9个基点，获得牵头行头衔，参贷费为80个基点；承贷1.25-1.74亿港元的银行，综合收益为218.6个基点，获得主办行头衔，参贷费为65个基点；承贷7,500万至1.24亿港元的银行获得214.3个基点的综合收益，并获得安排行头衔及50个基点的参贷费。

银行会议是在12月13日于台北举行的，回复日期到1月19日截止。

资金将用于再融资和营运资本用途。

该公司16亿港元的四年期贷款案是在去年2月完成的，该贷款案的起初规模为13亿港元，瑞穗银行、渣打、台北富邦金控担任牵头行兼簿记行。银行最高综合收益为245个基点，利率为较Hibor加码215个基点，前端费90个基点。(完) (编译 侯雪苹；审校 王兴亚)