路透基点：中国远东宏信重返联贷市场寻求8亿美元等值贷款-TRLPC

路透1月29日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，金融服务公司--远东宏信有限公司重返联贷市场寻求一笔8亿美元等值的三年期到期一次性偿还贷款。仅两个月前该公司才筹集了一笔相同规模的贷款。

最新的这笔融资案可以用港元或美元提取，由中国建设银行(亚洲)、玉山商业银行香港分行、富邦金控、工银亚洲、三菱日联金融集团(MUFG)、台新国际商业银行、西太平洋银行和永隆银行担任牵头行兼簿记行。中国交通银行澳门分行以牵头行身份参贷。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点。

承贷5,000万美元或以上为牵头行，将获得155个基点的综合收益及75个基点的费用；承贷2,000-4,900万美元为主办行，将获得150个基点的综合收益及60个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元为经理行，将获得143个基点的综合收益及39个基点的费用。承贷截止日期在2月28日。

借款人旗下子公司远东国际租赁将提供同意协助书(letter of comfort)。

所筹资金将用于运营资本和再融资。

与此同时，远东宏信还在中国国内联贷市场筹集12亿元人民币(1.84亿美元)三年期定期贷款。第一商业银行、韩国产业银行、华侨永亨银行、三井住友银行担任牵头行兼簿记行。贷款利率为中国人民银行利率的105%，平均年限为2.7年。承贷3亿元人民币或更多者，获牵头行头衔，综合收益为中国人民银行利率的112.8%，参贷费100个基点。

去年11月，远东宏信完成了一笔等值8亿美元的三年期期末一次性偿还贷款。澳新银行、中国信托商业银行、星展银行、南洋商业银行和大华银行为牵头行兼簿记行。贷款利率为Libor或Hibor加码130个基点，最高综合收益为158.33个基点，费用75个基点。(完) (编译 许娜；审校 刘秀红)