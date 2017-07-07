中港个股：复星医药控股股东昨斥资逾8,000万元增持其A股和H股

路透上海7月7日 - 中国大型投资公司复星国际及其下属的复星医药周四股价因传言一度重挫，不过复星方面迅速澄清。复星医药周四稍晚公告还显示，其控股股东上海复星高科技术集团周四斥资逾8,000万元人民币增持复星医药的A股和H股。

周四稍早曾有网络报道称，复星集团董事长郭广昌失联。复星集团及复星医药中午即发表声明称，郭广昌当天在陕西西安参加会议并作主题发言，网上炒作纯属谣言，目前公司经营一切正常。据国内媒体报导，周四稍晚举行的电话会上，郭广昌亲自参加，称股价波动是有人造谣。

周四复星国际盘中一度大跌4.5%；复星医药A股和H股盘中跌幅更是达到8.9%和7.1%，不过在午间声明发出后，股价都有所回升，复星国际收跌0.17%；复星医药A股收跌3.67%至30.19元，H股收跌2.65%报29.4港元。

复星医药公告称，周四复星集团增持177.98万股复星医药A股，增持均价为每股30.33元；并增持H股110.2万股，增持均价为29.16港元。增持的A股和H股部分，分别占总股本的0.07%和0.04%，增持后，复星集团持股占比由37.75%上升至37.86%。

复星集团系复星国际的子公司。复星集团5月曾宣布，在未来的12个月内，在二级市场增持复星医药股份，增持总金额不低于7,000万元，增持股份不超过总股本的2%。

复星医药还公告称，复星医药全资子公司上海复星医药产业发展公司拟出资5亿元设立孵化平台，并拟聘请耶鲁大学遗传学系副主任许田教授作为孵化平台学术委员会主席，并负责孵化平台整体运营管理。孵化平台将在全球范围内寻找、发现、培育创新项目，并重点关注精准医学、再生医学、人工智能等领域的科技创新项目和团队。

该孵化平台设立日起1-4年为投资期，自第五年起至第九年为项目退出期。公司称，此举促进复星医药对接国际领先的科技创新技术和项目，推进公司创新和国际化战略的实施。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)