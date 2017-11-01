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香港新股：阅文集团以招股价区间上限定价，集资83.3亿港元--IFR
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2017年11月1日 / 凌晨4点18分 / 1 天前

香港新股：阅文集团以招股价区间上限定价，集资83.3亿港元--IFR

1 分钟阅读

路透香港11月1日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导，腾讯旗下中国最大网上文学平台阅文集团以招股价区间上限定价，香港首次公开发售（IPO）集资83.3亿港元（11亿美元）。

阅文集团此前设定招股价区间为每股48-55港元，拟发售约1.514亿股股份；按上限价计算，公司市值达490亿港元（64亿美元）。

腾讯原本通过多间全资附属公司持有阅文集团合共61.95%已发行股份，紧随全球发售完成后，腾讯的持股比例降至52.66%。阅文集团的其他主要股东还有私募股权公司凯雷、Trustbridge Partners。

阅文集团将于下周三（8日）在香港联交所挂牌上市。

今天多份本地报章报导，经初步点算，有超过40万人认购阅文集团股份，冻结资金超过5,200亿港元，相当于超额认购逾620倍，并超越2009年上市的国药控股的冻资纪录。

阅文集团主要从事付费在线阅读、版权运营及纸质图书业务，截至今年6月底止有640万位作家和960万部文学作品，而今年首六个月自营渠道的平均月活跃用户约1.92亿个。

摩根士丹利、美银美林以及瑞信担任阅文集团IPO的联席保荐人，这三家投行连同摩根大通、中金香港证券任联席账簿管理人。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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