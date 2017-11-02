香港新股：中国最大网上购车平台易鑫拟筹高至8.67亿美元，下周路演--IFR

路透香港11月2日 - 据汤森路透旗下IFR周四报导，中国最大的互联网汽车零售交易平台--易鑫集团拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至8.67亿美元，并将于下周一开始路演。

报导并称，这家由易车控制的企业拟按招股价区间每股6.6-7.7港元发售股份，相当于2018年预测市盈率30.9-36.1倍，2019年预测市盈率16.7-19.5倍。

未计超额配售权，易鑫上市后市值约为55-65亿美元。与阅文集团一样，本次IPO不设基石投资者认购部分。

易鑫将于下周一起路演，预计11月16日在联交所挂牌上市。花旗与瑞信担任IPO的联席保荐人。

据载于联交所的上市文件显示，易鑫此前透过多轮优先股融资引入腾讯、京东及百度为股东，现时的持股比例分别为24.31%、12.68%及3.51%。

易鑫主要从事消费者汽车购买交易以及车贷业务，去年共促成逾26万笔汽车零售交易及汽车相关交易，总值估计逾260亿元人民币。今年上半年促成约16万笔交易，总值约160亿元。

易鑫的交易平台业务增速较快，但目前大部分收入来自自营融资业务，今年上半年的收入按年增长2.4倍至15.51亿元，净亏损则由上年同期64.7万元增至61.05亿元，因期内录得可转换可赎回优先股公允价值亏损63亿元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)