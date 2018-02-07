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February 7, 2018 / 8:14 AM / 更新于 21 hours ago

路透基点：台湾银行和兆丰银行担任日月光900亿台币贷款额度代理行--TRLPC

1 分钟阅读

    路透2月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾银行和兆丰
国际商业银行获得日月光的900亿台币(30亿美元)五年期贷款的额度代理
行头衔。该贷款用于支持日月光与同业矽品精密工业股份有限公司合并。
    
    根据消息人士，迄今该笔贷款已经获得总计2,000亿台币的贷款承诺
，银团组团预计很快结束。
    
    12月底，全球协调人花旗集团推出该贷款，利率为较台北金融业拆款
定盘利率(Taibor)加码55个基点，税前最低利率为1.7%。
    
    牵头行兼簿记行承贷70亿台币或以上，或50-69亿台币，将分别获得3
0个基点或25个基点的前端费；牵头行承贷30-49亿台币将获得20个基点的
费用。主要经理行承贷20-29亿台币，将获得15个基点的费用；经理行承
贷10-19亿台币，将获得10个基点的费用。
    
    11月中国反垄断机构表示，有条件地批准了这次合并，要求两家公司
未来24个月独立运营。
    
    两家公司股东计划本月对合并进行表决。之后日月光计划5月底之前
成立一家新的控股公司--日月光投资控股股份有限公司(ASE Industrial 
Holding Co Ltd)。
    
    日月光投资控股股份有限公司将是900亿台币的借款人，日月光提供
担保。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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