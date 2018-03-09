路透基点：日月光为收购矽品贷款900亿台币，获得热烈反响--TRLPC

路透3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾芯片(晶片)封测大厂日月光为支持合并同业矽品科技，筹集900亿台币(30亿美元)五年期定期贷款，在一般银团联贷阶段获得热烈响应。

贷款得到超过35家银行总计2,000亿元台币的贷款承诺，但借款方可能维持初步的贷款总额，不会增贷。消息人士称，贷款预计在4月底签署。

去年12底协调行花旗启动该交易，贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码55个基点，税前保底利率为1.7%。由台湾银行及兆丰国际商业银行担任代理行。

承贷70亿台币或以上，或50-69亿台币，获得牵头行兼簿记行头衔，将分别获得30个基点或25个基点的前端费；承贷30-49亿台币，获得牵头行头衔，将获得20个基点的费用。承贷20-29亿台币，将获得15个基点的费用，获得主要经理行头衔；承贷10-19亿台币，获得经理行头衔，将获得10个基点的费用。

去年11月，大陆商务部反垄断局宣布有条件通过日月光与矽品此一交 易，而根据日月光当天发出的声明，当中要求两家公司未来24个月独立经营。

日月光打算在5月底之前成立一家新的控股公司，名为日月光投资控股股份有限公司。这笔900亿台币贷款借款人为日月光投资控股，日月光为担保人。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)