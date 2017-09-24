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全球汇市：9月19日当周美元净空仓升至2013年1月来最高--CFTC/路透
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2017年9月24日 / 早上8点03分 / 24 天前

全球汇市：9月19日当周美元净空仓升至2013年1月来最高--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透9月22日 - 据路透计算美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布
的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模增至2013年1月以来最高。
    
    9月19日当周，美元净空仓规模为131.9亿美元。
    
    这高于之前一周的115.7亿美元，且为连续第五周增加。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
 
货币仓位的广义指标            显示，美元净空仓为166.5亿美元，略
高于之前一周的163.6亿美元。
   
    投资者对美国总统让减税议案和基础设施支出计划在国会获得通过的
能力越来越没有信心。这些举措有望刺激增长和通胀，从而可令美国联邦
储备理事会(美联储/FED)加快升息步伐。

    美联储周三暗示今年可能第三次升息，这小幅提振了美元。
    
    “美联储或许略微改变了市场对美元的信心，至少短期内是如此，”
瑞穗驻纽约的汇市策略师Sireen Harajli说。
    
    “但我不认为能看到美元出现我们年初预计特朗普政府能够实施部分
经济政策的情况下料将给美元带来的那种涨势，”她说，并称，“我猜下
周的数据将显示部分空仓被削减。”
    
    美元指数      本周上涨0.34%。
    
    数据还显示，英镑净空仓降至10,161口，为2015年11月以来最低。
    
    英国央行在9月14日意外宣布，虽然退欧存在很大不确定性，但其决
策者大多认为，如果基础通胀压力继续加大，未来数月可能会升息。
    
    “这使一些人预计未来英镑会上涨，”Harajli说。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
        
            日圆(12,500,000日圆为1口)     
           9月19日当周            前一周                      
 多头仓位            42,435            40,642
 空头仓位            93,757            97,939
 净仓位             -51,322           -57,297
 
            欧元(125,000欧元为1口)        
                 9月19日当周           前一周                   
   
 多头仓位           190,025           191,102
 空头仓位           127,272           105,044
 净仓位              62,753            86,058
    
            英镑(62,500英镑为1口)        
                 9月19日当周          前一周                    
  
 多头仓位            76,556           68,938
 空头仓位            86,717          115,023
 净仓位             -10,161          -46,085
    
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
                 9月19日当周          前一周                    
  
 多头仓位            13,387           13,556
 空头仓位            14,956           14,870
 净仓位              -1,569           -1,314
 
            加元(100,000加元为1口)    
                9月19日当周           前一周
 多头仓位           100,675           91,645
 空头仓位            41,829           41,146
 净仓位              58,846           50,499
 
            澳元(100,000澳元为1口)    
                9月19日当周           前一周
 多头仓位           102,990          101,713
 空头仓位            30,478           38,680
 净仓位              72,512           63,033
 
            墨西哥披索(500,000披索为1口)   
                9月19日当周           前一周               
 多头仓位           136,338          143,188
 空头仓位            59,386           26,190
 净仓位              76,952          116,998
 
            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
                9月19日当周           前一周           
 多头仓位            23,248           25,150
 空头仓位            16,578           12,800
 净仓位               6,670           12,350 (完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)

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