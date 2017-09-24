全球汇市：9月19日当周美元净空仓升至2013年1月来最高--CFTC/路透

路透9月22日 - 据路透计算美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布 的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模增至2013年1月以来最高。 9月19日当周，美元净空仓规模为131.9亿美元。 这高于之前一周的115.7亿美元，且为连续第五周增加。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标 显示，美元净空仓为166.5亿美元，略 高于之前一周的163.6亿美元。 投资者对美国总统让减税议案和基础设施支出计划在国会获得通过的 能力越来越没有信心。这些举措有望刺激增长和通胀，从而可令美国联邦 储备理事会(美联储/FED)加快升息步伐。 美联储周三暗示今年可能第三次升息，这小幅提振了美元。 “美联储或许略微改变了市场对美元的信心，至少短期内是如此，” 瑞穗驻纽约的汇市策略师Sireen Harajli说。 “但我不认为能看到美元出现我们年初预计特朗普政府能够实施部分 经济政策的情况下料将给美元带来的那种涨势，”她说，并称，“我猜下 周的数据将显示部分空仓被削减。” 美元指数 本周上涨0.34%。 数据还显示，英镑净空仓降至10,161口，为2015年11月以来最低。 英国央行在9月14日意外宣布，虽然退欧存在很大不确定性，但其决 策者大多认为，如果基础通胀压力继续加大，未来数月可能会升息。 “这使一些人预计未来英镑会上涨，”Harajli说。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 42,435 40,642 空头仓位 93,757 97,939 净仓位 -51,322 -57,297 欧元(125,000欧元为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 190,025 191,102 空头仓位 127,272 105,044 净仓位 62,753 86,058 英镑(62,500英镑为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 76,556 68,938 空头仓位 86,717 115,023 净仓位 -10,161 -46,085 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 13,387 13,556 空头仓位 14,956 14,870 净仓位 -1,569 -1,314 加元(100,000加元为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 100,675 91,645 空头仓位 41,829 41,146 净仓位 58,846 50,499 澳元(100,000澳元为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 102,990 101,713 空头仓位 30,478 38,680 净仓位 72,512 63,033 墨西哥披索(500,000披索为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 136,338 143,188 空头仓位 59,386 26,190 净仓位 76,952 116,998 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 9月19日当周 前一周 多头仓位 23,248 25,150 空头仓位 16,578 12,800 净仓位 6,670 12,350 (完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)