《分析师观点》台湾9月CPI年增率创五个月新低，物价温和料央行按兵不动

路透台北10月6日 - 台湾主计总处周五公布，9月消费者物价指数(CPI)较 上年同期升0.50%，略低于市场预期的0.90%，并创五个月新低，前低为4月的年增0.10%。 9月CPI经季调后较上月增0.09%；9月趸售物价指数(WPI)较上年同期升1.62%，核心CPI 较上年同期增0.82%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年9月 2017年8月 CPI（较上年同期） +0.50 +0.96 路透调查（较上年同期） +0.90 -- CPI（较上月，经季节调 +0.09 -0.01 整） 核心CPI（较上年同期） +0.82 +0.96 WPI（较上年同期） +1.62 +1.13r **市场评论** --凯基投顾总经分析师 刘建志： 因去年国际油价比较基期较高，且全球景气下半年未如上半年活络，使得下半年内外需 求也未如市场预期强，令9月CPI年增率低于预期。由于物价表现温和，央行没有升息的理由 ，预估第四季仍将维持利率不变。 --永丰投顾总经分析师 林南君： 9月CPI年增率略低于我们预期，主因天候温和致水果价格下滑，及9月开学潮也带动教 养娱乐费走跌，预估今年物价都处于比较低迷的水准，全年CPI年增率顶多1%，预估央行最 快明年第四季才会升息，除非台湾景气明显好转及物价大幅上升。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收跌2.6分，报30.376。 --台湾加权股价指数收升0.14%，至10,532.81点。 --指标10年期公债106/9期殖利率收升1.40基点报1.0400%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连五季按兵不动。 --台湾主计总处此前将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%。主计 总处同时预估今年通膨率0.66%(原估0.95%)，明年通膨率估为0.87%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)