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《分析师观点》台湾9月CPI年增率创五个月新低，物价温和料央行按兵不动
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2017年10月6日 / 早上8点37分 / 12 天前

《分析师观点》台湾9月CPI年增率创五个月新低，物价温和料央行按兵不动

2 分钟阅读

    路透台北10月6日 - 台湾主计总处周五公布，9月消费者物价指数(CPI)较
上年同期升0.50%，略低于市场预期的0.90%，并创五个月新低，前低为4月的年增0.10%。

    9月CPI经季调后较上月增0.09%；9月趸售物价指数(WPI)较上年同期升1.62%，核心CPI
较上年同期增0.82%。

    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：     
                             2017年9月          2017年8月
 CPI（较上年同期）             +0.50             +0.96 
 路透调查（较上年同期）        +0.90               --
 CPI（较上月，经季节调         +0.09              -0.01
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）          +0.82             +0.96
 WPI（较上年同期）             +1.62             +1.13r
    
    **市场评论**
    
    --凯基投顾总经分析师 刘建志：
    因去年国际油价比较基期较高，且全球景气下半年未如上半年活络，使得下半年内外需
求也未如市场预期强，令9月CPI年增率低于预期。由于物价表现温和，央行没有升息的理由
，预估第四季仍将维持利率不变。
    
    --永丰投顾总经分析师 林南君：
    9月CPI年增率略低于我们预期，主因天候温和致水果价格下滑，及9月开学潮也带动教
养娱乐费走跌，预估今年物价都处于比较低迷的水准，全年CPI年增率顶多1%，预估央行最
快明年第四季才会升息，除非台湾景气明显好转及物价大幅上升。

    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收跌2.6分，报30.376。
    --台湾加权股价指数收升0.14%，至10,532.81点。
    --指标10年期公债106/9期殖利率收升1.40基点报1.0400%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连五季按兵不动。
    --台湾主计总处此前将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%。主计
总处同时预估今年通膨率0.66%(原估0.95%)，明年通膨率估为0.87%。(完)

    参看台湾消费者物价指数新闻，请点选
    参看台湾进出口数据新闻，请点选
    参看台湾经济数据相关新闻，请点选            

 (采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)

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