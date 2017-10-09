《中国数据观测》蔬果价格高位回落9月CPI涨幅收窄，工业季末回升或重演

* 公布内容：中国9月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：10月16日本地时间9:30公布CPI和PPI * 10月19日本地时间10:00公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.8 1.5~2.0 1.9 24 工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.3 6.3 5.8~6.9 0.1 23 工业增加值 6.2 6.0 5.7~8.1 6.1 24 固定资产投资(不含农户)(1-9月 7.7 7.8 7.2~8.0 8.2 21 ) 社会消费品零售总额 10.2 10.1 9.6~12.5 10.7 24 注：固定资产投资前值为1-8月 数据。 路透综合20余家机构预测中值结果显示，受高温消退，蔬菜、鲜果等农产品价格平稳回 落等因素影响，中国9月物价水平预计小幅放缓，CPI同比涨幅有所收窄，PPI涨幅持平，预 计全年通胀压力不大。 而今年前两个季度都呈现季末工业增速加快的现象，预计9月可能还会如此，从六大电 厂日耗煤量看，9月工业生产环比增长动能仍然较强；但楼市低迷拖累地产投资，加上下半 年财政支出放缓亦令基建投资增速受到遏制，预计1-9月投资增速或将小幅放缓。 交通银行金融研究中心在报告中指出，年内物价高点已过，翘尾因素将拉低四季度CPI 同比涨幅。下半年如果不出现大的外部因素的冲击，食品价格并不会出现明显的上涨，影响 CPI同比走势的将主要是翘尾因素，而该因素在6月份达到年内最高点的1.16%之后将会逐步 走低。 “预计下半年CPI同比涨幅可能会略低于上半年，全年通胀压力不大。”交行称。 该行并认为，PPI走势受大宗商品价格影响较大，近期CRB指数略有下降，未来大幅上升 的可能性不大，输入性通胀压力有限；受翘尾因素走弱影响，四季度PPI同比涨幅可能收窄 。但由于去产能和环保限产力度加大，津京冀10月起水泥、钢铁、建材停产，对相关产品价 格会起到阶段性抬升作用，因此PPI涨幅不会明显回落。 “食品价格从9月中旬开始回落，高基数影响下，9月CPI同比增速将回落，”中金宏观 分析称，9月工业品价格涨跌不一，钢铁和铜价格回落，但原油、煤等价格上涨，“从全月 看，PPI环比继续上涨。由于去年基数不高，PPI同比涨幅将继续扩大。” **工业增速季末回升可能重演** 谈及9月的工业增加值表现，中金认为，受益于季末强劲的财政支出的支持，工业增加 值增速季末回升可能重演。尽管环保力度加大对部分行业生产形成限制，但是从六大电厂日 耗煤量看，工业生产环比增长动能仍然较强，9月同比多一个工作日也会提升同比增速。 中金预计，9月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额同比增速均较前月上 升，其中工业增速将从8月的6%升至6.7%。 高频数据显示，截止9月28日，六大发电集团日均电力耗煤71.01万吨，同比24%回升至3 月以来高位；高炉开工率75.8%，较8月小幅下降1.96%；汽车钢胎开工率回升3.97%。 “鉴于环保限产对工业生产的扰动将较8月有所减弱，部分大型外贸企业海外收入存在 季末结算的现象，叠加G20峰会导致的的浙江低基数，预计9月工业生产同比增速回升至6.5% 。”华创证券在数据前瞻报告中称，“而各分项悉数回落，固定资产投资增速料回落至7.7% 。” 该券商称，9月多地楼市限购、限售和限贷政策全面升级，消费贷和经营贷违规入市也 引发监管层关注，30大中城市商品房日均销售面积同比下降47%降至16年以来新低，“金九 ”未现，“银十”也不可期。 “地产销售持续低迷和土地购置增速回落都将拖累地产投资，预计地产投资单月增速仍 在7%左右，”华创称，维持基建投资缓慢回落、制造业投资弱企稳的判断不变。 交通银行金融研究中心也指出，由于10月部分地区投资建设将停工，9月投资进度可能 有所加快，预计9月固定资产投资累计增速为8%，三季度末有所回升，但增速低于二季度末 。 此前的先行指标显示，中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强 劲回升反映内需稳步扩张。虽然同日公布的财新制造业PMI则走势相反，不过官方和财新制 造业PMI的价格分项指数均大幅上升，显示中下游正在承受越来越大的成本压力，未来盈利 改善、生产走强的持续性仍待观察。（完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选；数据页面请点选 (发稿 许菁；审校 宿泱韫/乔艳红)