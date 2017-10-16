新闻稿：中国9月CPI同比上涨1.6%，前九个月上涨1.5%--国家统计局

路透北京10月16日 - 中国国家统计局周一公布，2017年9月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。

以下为统计局公布的新闻稿全文：

2017年9月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.4%；食品价格下降1.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨3.3%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。

9月份，全国居民消费价格环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.6%；食品价格上涨0.5%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨0.7%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 9月份，食品烟酒价格同比下降0.4%，影响CPI下降约0.11个百分点。其中，畜肉类价格下降7.5%，影响CPI下降约0.37个百分点（猪肉价格下降12.4%，影响CPI下降约0.36个百分点）；鲜果价格下降3.0%，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜菜价格下降1.0%，影响CPI下降约0.02个百分点；蛋类价格上涨3.7%，影响CPI上涨约0.02个百分点；水产品价格上涨2.5%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨1.7%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 9月份，其他七大类价格同比均有不同程度的上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨7.6%、2.8%和2.3%，生活用品及服务、其他用品和服务价格均上涨1.4%，衣着、交通和通信价格分别上涨1.3%和0.5%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 9月份，食品烟酒价格环比上涨0.4%。其中，蛋类价格上涨5.3%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨1.9%，影响CPI上涨约0.03个百分点；畜肉类价格上涨0.9%，影响CPI上涨约0.04个百分点（猪肉价格上涨1.0%，影响CPI上涨约0.03个百分点）；水产品价格下降1.8%，影响CPI下降约0.03个百分点。 9月份，其他七大类价格环比均有不同程度的上涨。其中，医疗保健、居住、交通和通信价格分别上涨1.8%、0.3%和0.1%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨0.2%和0.1%；衣着、教育文化和娱乐价格均上涨0.9%。（完）

浏览原文点选(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)