新闻稿：中国9月末M2同比增9.2%，当月新增人民币贷款1.27万亿--央行

路透上海10月14日 - 以下为中国人民银行周六公布的“2017年前三季度金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长9.2%，狭义货币增长14%

9月末，广义货币(M2)余额165.57万亿元，同比增长9.2%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.3个百分点；狭义货币(M1)余额51.79万亿元,同比增长14%，增速与上月末持平，比上年同期低10.7个百分点；流通中货币(M0)余额6.97万亿元，同比增长7.2%。前三季度净投放现金1445亿元。

二、前三季度人民币贷款增加11.16万亿元，外币贷款增加305亿美元

9月末，本外币贷款余额123.18万亿元，同比增长12.5%。月末人民币贷款余额117.76万亿元，同比增长13.1%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.1个百分点。

前三季度人民币贷款增加11.16万亿元，同比多增9980亿元。分部门看，住户部门贷款增加5.73万亿元，其中，短期贷款增加1.53万亿元，中长期贷款增加4.2万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5.73万亿元，其中，短期贷款增加1.72万亿元，中长期贷款增加5.51万亿元，票据融资减少1.72万亿元；非银行业金融机构贷款减少2963亿元。9月份，人民币贷款增加1.27万亿元，同比多增566亿元。

9月末，外币贷款余额8163亿美元，同比增长1.5%。前三季度外币贷款增加305亿美元，同比多增564亿美元。9月份，外币贷款减少164亿美元，同比多减112亿美元。

三、前三季度人民币存款增加11.68万亿元，外币存款增加615亿美元

9月末，本外币存款余额167.42万亿元，同比增长9.5%。月末人民币存款余额162.28万亿元，同比增长9.3%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低1.8个百分点。

前三季度人民币存款增加11.68万亿元，同比少增1.13万亿元。其中，住户存款增加4.48万亿元，非金融企业存款增加2.03万亿元，财政性存款增加7892亿元，非银行业金融机构存款增加1.24万亿元。9月份，人民币存款增加4332亿元，同比多增4338亿元。

9月末，外币存款余额7745亿美元，同比增长16.4%。前三季度外币存款增加615亿美元，同比多增237亿美元。9月份，外币存款减少131亿美元，同比多减307亿美元。

四、9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.92%，质押式债券回购月加权平均利率为3.07%

前三季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交580.12万亿元，日均成交3.07万亿元，日均成交比上年同期下降8.5%。其中，同业拆借日均成交同比下降22.9%，现券日均成交同比下降21.6%，质押式回购日均成交同比下降2.2%。

9月份同业拆借加权平均利率为2.92%，比上月低0.05个百分点，比上年同期高0.67个百分点；质押式回购加权平均利率为3.07%，比上月低0.02个百分点，比上年同期高0.79个百分点。

五、国家外汇储备余额3.11万亿美元

9月末，国家外汇储备余额为3.11万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.6369元人民币。

六、前三季度跨境贸易人民币结算业务发生3.23万亿元，直接投资人民币结算业务发生9623亿元

2017年前三季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2.41万亿元、8230亿元、2469亿元、7154亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(完) (整理 李宏薇; 审校 张喜良)