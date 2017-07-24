香港个股：普华和顺拟分拆旗下再生医用生物材料业务在A股上市

路透香港7月24日 - 中国医疗器械生产商--普华和顺周一宣布，拟分拆旗下从事再生医用生物材料业务的附属公司在A股市场上市，并争取在2018年或前后向中国证监会申交申请。

普华和顺声明称，拟分拆的附属公司为天新福（北京）医疗器材股份有限公司，公司持有80%，另外20%由新余永硕管理谘询合伙企业（有限伓合伙）持有。

公司表示，预期分拆后，将仍持有天新福（北京）不少于68%的权益，后者将仍为其非全资附属公司。

天新福（北京）将提呈发售最多约6,353万股股份，相当A股发行后的已发行股本总额最多一成。该公司管理层力争最早在2018年或前后向中国证监会提交建议分拆及A股发行申请。

每股发售价将取决于建议A股发行之时中国国内的市场情况，并将会参考潜在投资者于累计投标程序时所报价格而厘定。根据发售股份的最高数目及预期发售价计算，普华和顺估计建议A股发行的所得款项总额将会不多于6.83亿元人民币。集资所得将用于天新福（北京）的日后业务发展。

普华和顺早盘开市升1.83%，报1.67港元，过去一个月累计升近1.9%。（完）

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