港报财经评论：A股无风浪，国指有支持--经济日报11月7日

A股无风浪，国指有支持/ 林瑞芬

恒指昨日波幅扩大，一度质低见28138，跌1.6%；但在腾讯控股（00700）扭跌为升带动下，收报28596，跌幅收窄至0.02%，大市成交额增加至1,117亿元。

香港金管局总裁陈德霖最近警告，指目前市场情绪乐观，近两个月股市持续上升，市场估值高、回吐风险大，而经济仍然存在两大风险，包括美国加息周期及步伐是否如市场预期般温和，以及地缘政治仍然存在风险。

港股今年初以来连月攀升，对风险的提示确有戒心，只是在相对高位忽刮怪风，出现即市的震荡，避无可避！震荡是快来快去，还是真的就此终断探高升浪，要多几日观察至知。

技术上，恒指始终未能力克28800高位阻力，从高位回落，昨日一度晕晒大浪，失惊无神插低逾400点，但一众科技股由腾讯领头，再有瑞声科技（02018）大升10%配合，暂时化解淡友的攻击。

不过，昨早也可见好淡角力开始激烈，不排除后市续在高位有反覆震荡晕浪的情况。

恒指冲不上去高位，好友则要力保28000心理大关，只要一日守稳，淡友就难尝甜头。

大市短綫关键正如上周估计，落在腾讯身上，腾讯上月大部分时间窄幅整固，为再延升浪作准备，结果，上周接力一冲再冲，昨日扭跌为升，更显稳定大市军心的作用，大市纵有震荡整固，最终风险可控。

腾讯昨日早段也跟大市而回，曾低见364.6元，但触低位后迅即回升，全日最高升见379.6元，收报377元，全日升2.45%，成交额达93亿元，明显维持强势，在公布季绩之前，究竟能否挑战近400元，值得跟进。

回看内地股市，上证昨升0.5%，窄幅上落，相对稳定。国指昨日跌幅0.7%，收报11524点，启示压力不是来自内地股市，内险H股在相对高位呈获利回吐的拖累因素较大。

平保（02318）昨早一度低见69.35元，收报70.8元，在70元左右相对高位暂时有反覆，情况如早前的比亚迪（01211）一样，曾试冲80元，但反覆后始终有所整固，比亚迪昨收报69.3元。国寿（02628）昨亦由高而回整固，收报26.95元，跌1.1%，后市整固料守稳25.5元支持位。

在内险股累计升幅丰厚下，积聚获利回吐压力，消化一段时间之后，只要基本面尚保增长，股价中期趋升之势仍强。

据招商证券指出，内险股利淡因素就已出清，利好因素有四点将持续。

第一，「开门红」靴子落地，据其调研回馈良好、代理人储备到位及培训策略多元化、过往年金主要进入万能帐户，预计2018年开门红有望实现两位数增长。

第二，需求端、供给端、政策端共同促进保险业姓保，本源发展提升高价值率产品比重，价值增长可持续。

第三，国债收益率持续创新高，准备金进入释放周期，业绩增长无虞。

第四，政策助力，税延型养老保险业务有望在年内试点，提振估值。

技术上，国指短綫整固，11360仍为关键支持位，若失守，或要进一步考验11000关。后市回吐压力有待观察。

不过，以近周油股稳中有升，中石油（00857）昨再升3%，收报5.44元；中国海洋石油（00883）升1.5%，收报11.02元；加上A股无大系统性风险出现，国指的获利回吐压力应有限，暂看不到有大跌的凶险。

据彭博报道，穆迪投资者服务在声明中就指出，今年1至6月期间，中国整体影子银行活动停止增长，名义GDP增速自2012年以来首次快于影子银行资产增速。

银行业的理财产品以及非银金融机构的资管计划等高风险工具，发行规模正在下降，截至6月底，内地影子银行资产与GDP的比例，由2016年高位86.5%下降至82.6%。内地守住金融出现系统性风险的底綫趋于明确，有利投资者重拾对A股中期表现的信心。（完）

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