港报财经评论：资管新规出台，有利大价A股--经济日报11月21日

资管新规出台 有利大价A股/ 林瑞芬

上周腾讯控股突破400港元关口之后，昨日续抢高，并以420港元全日最高位收市，升幅4.1%。

周前A股股王贵州茅台就像腾讯一样，股价Non-Stop上升，连公司都不知升势何来，主动发出风险提示，另外亦有官网《新华网》发表文章《理性看待茅台的股价》，才令投资者的热情暂时冷却、股价回吐。港股始终不是内地市场，腾讯股价纵日日被抢升，最少就不会有官舌指点，开放市场、你情我愿，各自修行！

其实2017年尚有一个多月便过去，恒指自年初近22,000起步累升逾3成，而国指由9394累升近23%，年底前，大户可以选择不主动进攻收勒，或一冲到底。年底市况如何发展，还是要走着看。不过，目前较为明显的是市场侧重强势股，密切跟进着大市强势孖宝的走向，应大概摸到恒指点走。且看腾讯昨日维持冲高之势，而平保股价就较为反覆，一度低见78.1港元，收报79.2港元，微升0.4%。

技术上，恒指昨微升0.2%，收报29,260，在29,300左右暂时筑了阻力位，要进一步向上，即市主要看此位。恒指缓涨逐小级探高之势要保，则主要参考50天綫约28,360可否稳守，如守稳可反覆挑战30,000。

回看内地股市，上证昨收3,392点，微升0.3%，始终未能力克3,400而回，60天綫支持3,375正受考验。若跌穿则不利后市走势；相反，若守稳回升则显示高位窄幅上落而已。A股走向对国指有一定启示，预示内地股市跌幅有限，对国指构成的回吐压力暂时不大。国指昨收报11,538点，跌0.6%，技术上，守稳11,360先保升势，反覆缓涨挑战12,000。

中国人民银行、银监会、保监会、外滙局等部门于11月17日（上周五）联合发布资管新规意见稿，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》（下称《指导意见》）重点针对资管业务存在的多层嵌套、杠杆不清、监管套利、刚性兑付等问题，设定统一的标准规制，这将左右2018年、2019年的A股趋向大形势，需要仔细地分析。

综合资管新规，主要是在规范过去私下进行的杠杆资金盘。按常理推断，短期进入股市的资金量可能会减少一些，通过乱放杠杆进入股市的资金也会退出，减少对A股大市的购买力，不利短期A股走向。惟市场近年进入股市的资金也在缩，对A股短期走向就未必致命，回调压力应不太强。

相反，资管新规，制定市场新规则，长期来看，肯定对大市指数股是利大于弊的。因为未来在去杠杆下风险胃纳降，投资者选股会尽量避开题材股、小盘股、绩差股。因为这些股票的参与机构资金来路基本都是私下的杠杆资金，是资管新政的清理对象。相反，对于正规管道资金参与的行业龙头、白马股、绩优股，因为不受资管新政影响，反而有利其长綫慢牛走势。有大买大（大价龙头股），情况一如港股。

据华泰证券分析，资管新规对保险股的影响趋利好。因据意见稿显出，保险资管产品占比较小，整体影响有限，在资管大环境下，险企出于保障功能和稳定收益的角度考虑，将凸显其竞争优势。另外，华泰证券通过调研得知，2018年内险开门红业绩预期乐观，加上，税延养老险有望年底试点，利率高位有望推动准备金释放提振利润空间，种种正面利好内险股。

资管新规对证券股的影响而言，从意见稿提示将重点针对多层嵌套、杠杆不清、监管套利、刚性兑付等问题设定统一的标准规制。由此推断，在新规下券商资管通道类业绩及集合分级产品规模都将受到一定影响，但由于行业前期已主动压缩通道类规模，并对大集合产品进行整改，华泰证券认为相关的边际影响将有限。新增资管产品风险准备金计提，与净资本计提可二选一。严监管下主动管理实力佳的券商将取得竞争优势，推动券商加强ABS（资产抵押证券）等创新业务的开拓。（完）

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