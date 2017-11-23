基金观点：中国股市“见顶”为时尚早，A股明年入摩可看高一线--安联

路透香港11月23日 - 安联投资周四称，今年以来中国股市累计升幅可观，惟距离“见顶”为时尚早，明年MSCI明晟正式开始将A股纳入其全球指标指数，将吸引更多外资入市，加上基本因素持续改善，该行“非常看好”A股表现。

安联投资亚太区股票首席投资总监陈致强在记者会上称，今年以来亚洲股市表现亮丽并扭转前几年跑输美国股市的势头，上升动力主要来自盈利增长，而非估值调升，因大部分基金低配亚洲尤其是中国股票，今年机构投资者开始重新投资于亚洲股市，相信盈利的因素仍将吸引资金入市。

“流入股市的资金主要来自机构投资者，散户几乎没有参与，与以往的牛市相比，现时的股市交投亦未释出很强烈的入市意欲，因此不用这么快下定论明年股市将会见顶。”他说。

反映中国H股、ADR等离岸股票表现的MSCI中国指数由年初至今累计升55%，沪深300指数和香港国企指数亦累计升约24%，同期美国S&P指数则升16%。

陈致强称，盈利上调、估值吸引、环球资产重新配置以及改革前进都是推动亚洲股市上升的因素，唯一不明朗因素是美元走势。普遍市场观点对美元明年走势偏向乐观，但他不认为美联储有条件加息三次，因为政府债券收益率曲线趋平，可能预示着美国经济不是那么强，此外，美国缩表的影响料于明年下半年浮现。

他并指出，港股仍有上升空间，因今年的表现并非一面倒向好，只有大约三分之一的香港恒生指数成分股跑赢大市，三分之二则落后大市，而且投资回报集中在原材料、房地产、能源、非必需性消费及资讯科技这几个板块，并以大型股为主。

**看好中国A股表现**

就2018年的投资展望，安联特别看好中国A股表现，随着A股明年起正式开始获纳入MSCI明晟的全球新兴市场指标指数，将吸引外资入市。

陈致强称，“我们有一些传统、保守的欧洲保险基金客户，以前向他们推介A股都不会入市，现在则是他们主动联络我们查询A股投资部署，相信明年海外投资者对A股的兴趣更加明显。”

他认为，投资者一直关注中国的债务水平，不过，企业的债务增速有稳定迹象，只要杠杆水平受控，中国股票将大大吸引海外投资者的眼球，加上盈利增长符合预期，对股市高位带来支持。

“今年的企业盈利表现主要由上游行业盈利复苏支撑，预计明年上游资源价格增速相对放慢，可望推动其他行业盈利上升，从而令整体企业现金流以至基本因素得到改善。”他说。

安联采取主动型投资策略，以个别股票为投资标的，在看好A股的同时，该行拟下月推出一支“全中国”基金，以包揽A股及所有中国离岸股票。

另外，以腾讯为首的科网股由年初至今累计翻倍，更带领恒生指数重返逾30,000点的10年高位。对于科网股强者愈强的态势，陈致强认为，当一些股票的估值乘数升得太高，其股价再上升空间将受到限制，资金便会换马至其他行业。至明年上半年仍然看好半导体行业，亦看好由互联网行业延伸的产品和服务。

他并认为，中国的科网巨头几年后将跑赢美国同业，因为它们拥有更强的数据库，可以创造出更加创新的产品和服务，而且又得到中国政府支持其发展。

安联投资是德国安联集团的环球资产管理业务分支，截至9月底止其为全球各地的个人、家族及机构客户管理资产逾4,940亿欧元。（完）