港报财经评论：A股虎头蛇尾，外资兴趣未减--信报10月10日

A股虎头蛇尾，外资兴趣未减/ 习广思

「超级黄金周」长假过后，A股复市，惟首天表现未如预期， 昨天高开后一路走低，上证指数仅升0.76%，深证指数稍好，涨1.3%，相较期内MSCI中国指数，完全比了下去。不过，外资真的对中国股市无兴趣？这又未必。

根据昨日收市数据，「沪港通」和「深港通」北向净买入合计76.8亿元人民币，创下「深港通」2016年12月5日开通以来新高。其中，「深股通」净买入29.7亿元人民币，创历史新高；「沪股通」净买入47.1亿元人民币，为2016年8月以来最高。

至于港股，虽然一众中资金融股表现仍无起色，但一向有内地影子B股概念的惠理集团（00806）就炒高8%。该公司旗下基金持有一大堆中国B股，B股表现一向颇追近A股，或因此引来炒作。A股与MSCI中国指数表现愈拉愈阔，有关原因日前已作探讨。假如资金流入A股而流出MSCI中国指数，那是否另一个反向指标，反映资金开始流出升幅已巨的创新型概念，转而拥抱没有创新能力但估值开始吸引的传统股？

有关人民银行推出定向降准，以及明年开始放水的猜测，更多分析认为是市场对此有所误会。瑞信亚太区私人银行大中华区副主席陶冬认为，定向降准属全球少见的货币政策创新，同时意味着内地经济体系并不缺乏流动性。陶冬解释，是次政策调整释出的讯息是内地不缺水，亦无意放水，政策是否收效的关键在于民营企业的投资信心。

陶冬又称，内地过去放贷最多的金融机构并非银行，而是非银行类金融机构，这些是导致中国房地产泡沫的元凶。他估计，是次人行提出定向降准的目的旨在藉此调整流动性走向，避免资金流向非银行类金融机构，造成热钱炒作及房地产泡沫等。

以上分析与近期内地出乎意料推出压抑楼市措施的情况不谋而合，显示当局对于内地楼市有相当大戒心。随着全球央行开始收水，加息周期加速来临，全球楼市调整近在眼前，内地当局加以压抑以迎接明年加息潮亦相当合理。

全球通胀来临，最新一个讯号来自日本经济数据。日本昨天公布8月份不含生鲜食品的核心消费者价格按年上涨0.7%，工业产值按月增长2.1%，高于预期的1.8%，8月失业率保持在2.8%水平。

日本消费物价连续第8个月上涨，为两年多以来最大涨幅。虽然如此，日本通胀率水平仍未及央行目标，不过随着劳动力紧张、工资上升，日本企业也纷纷加入加价行列，通胀加速也许不远了。

本报上周末专栏「有米落镬」〈加价潮酝酿 日本食品股值博〉一文指出，近期先有速递龙头「黑猫宅急便」相隔27年首次加价，再有啤酒龙头朝日宣布明年3月出货瓶装及桶装啤酒加价10%，两家龙头面对的共同问题，都是人手不足使成本上升。

日本劳工市场极其紧张，最新失业率2.8%是自1994年以来最低，企业招聘家庭主妇及退休人士做临时工的权宜之计已行不通；8月日本劳工平均薪酬按年增长0.9%，工资初步重拾增长，日本企业在工资成本上升压力之下，最终只有走上加价一途。

对于长期利润微薄的日本餐饮股及食品股而言， 加价可谓久旱逢甘露，连锁居酒屋「鸟贵族」9月宣布餐牌加价6%，当日股价即急升近两成，该公司明年预测经营溢利按年增长逾60%。由此可见，加价对盈利增长助力之巨。

也许其他食品股都具有加价概念，在本港上市的康师傅（00322）昨天少有地急升逾8%，旺旺中国（00151）涨6.1%，中国食品（00506）也有5.3%进账，是纯炒作还是真的受惠加价潮？（完）

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