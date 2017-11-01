中港个股：中远海能拟定增A股募资至多54亿元，中远海运集团认购大半

路透上海11月1日 - 在中远海控周一晚抛出定向增发A股方案，其兄弟公司中远海运能源运输股份有限公司周二晚公告称，拟定增A股募资至多54亿元人民币，间接控股股东中远海运集团将认购不超过42亿元。

公告显示，公司将向包括中远海运集团在内的不超过10名特定对象增发A股，发行数量不超过总股本20%（约8.06亿股），定价基准日为发行期首日，发行价不低于基准日前20日均价的90%。

募集资金将用于新购14艘油轮和支付两艘巴拿马油轮（7.2万吨级）的剩余款项。

去年中远集团和海运集团合并后，旗下上市公司进行了业务重组，中远海能主营业务变更为为油品运输业务及LNG运输业务。中远海能称，此次定向增发主要是为抓住造船成本低的有利时机，实现低成本扩充运力，同时优化船型和船龄结构，打造全球领先的油运船队。

近期，中远海运集团旗下公司纷纷抛出再融资方案，在行业低谷时期加速扩张的意图相当明显。除中远海控拟定增A股融资至多129亿元扩充集装箱船队外，负责综合性航运金融业务的中远海发此前亦抛出融资至多86亿元的定增A股方案。

中远海能A股上周五起停牌，因筹划定增事宜，上周四收报6.45元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)