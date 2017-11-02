中国个股：中国联通称定向增发A股募资完成，617.25亿元已入认购专门账户

路透上海11月2日 - 中国联合网络通信股份有限公司周三晚公告称，其向九名发行对象定向非公开发行90亿股A股股票，已于周二(10月31日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公告显示，九名发行对象分别为中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟和兴全基金。截止10月25日，上述九名发行对象非公开发行对象认购资金共617.25亿元人民币已经打入了中国联通的认购专门账户。

根据公告，本次非公开发行完成后，联通集团合计持有公司的股份数占发行后公司总股本的比例为43.98%。

同时，联通集团正在办理向中国国有企业结构调整基金股份有限公司转让其持有的本公司近19亿股股份。转让完成后，联通集团合计持有公司的股份数占公司总股本的比例为37.70%，仍为公司控股股东而，国资委仍为实际控制人。

中国联通表示，公司募集资金将用于“4G能力提升项目”、“5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”和“创新业务建设项目”，将进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。本次发行完成后，公司的主营业务范围保持不变，创新业务收入占比有望提升。

中国联通8月下旬公布混改方案，包括向中国人寿等九家机构发行90.37亿股A股，筹资不超过617.25亿元人民币；中国证监会还为上述方案特别“开绿灯”。国务院国资委9月中批复了中国联通的混改方案。

中国联通周三收报7.80元，过去一个月累计上涨5.12%（完）

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