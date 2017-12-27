港报财经评论：A股蓝筹50强，春季行情看涨--经济日报12月27日

A股蓝筹50强 春季行情看涨/ 林瑞芬

港股周一、周二因假期休市，而A股这两日内于非常窄幅内上落，今日（周三）港股复市，在本周又只有3个交易日之下，预料大市也是窄幅淡静上落为主。

恒指上周五收报29,578点，国指收报11,653点。技术上，可望维持于年内相对高位年结。月綫图所见，恒指自2016年之回升浪，到2017年确有加速之势，只要持续稳守于28,000左右，中期升势的延伸，明年挑战30,000心理关口以至2007年高位31,958的机会仍在。国指后市若稳守中期升轨支持位11,200，升浪的延伸，主要阻力在12,000左右，上破之则寄望14,000目标可抵。

上证综合指数昨收报3,306点，一年将近过去，统计一来，上证综指累计升幅暂时只有5.5%左右，明显落后于港股。不过，单看上证50指数，总计内地蓝筹50强的升幅累计约为26%，相当接近国指的24%累计升幅。可见内地股市今年的投资风格，机构投资者主力集中价值龙头蓝筹股，投资取向稳健为主。

在金融去杠杆，以及股市严监管下，细价股、创业板股份难以突围而出。有传内地炒卖者避走内地法规，炒虚拟货币比特币，才致有比特币年内大起大落，是否如实，不得而知。不过，在内地强金融去杠杆持续、A股明年纳入MSCI指数的推波助澜、周期经济股在供给侧改革后盈利面改善之下，相信有利大蓝筹股的持续升势，上证50指数有望继续跑赢上证指数。这两个交易日所见，内银A股股价相对走强，工行A股、招行A股及新华保险涨幅介乎1.3%至5.8%不等。

在供给侧改革下，加上海外经济表现相对平稳，内地工业表现趋稳。根据资料显示，中国规模以上工业增加值实际增速已连续6年逐年回落，2010年实际增速为15.7%、2012年为10%、2013年为9.7%、2014年为8.3%、2015年为6.1%、2016年为6%。对2018年的目标预期，工信部部长苗圩已表示规模以上工业增加值增速将为6%左右，虽与2017年的预期值相同，这是五年来首次持稳。

中国经济稳着地，对蓝筹的盈利预期不会太差。市场对明年春季A股表现有一定憧憬。现在之温和调整，可能是准备春季行情。综合方正证券看升原因，最少有两个因素：一来，中国经济处于淡季且高频资料缺乏，经济失速证伪需要等待明年3月份旺季，在数据真空期间反而不存对经济面的担忧。二来，流动性的边际变化，随着季末时点因素过去，流动性获得边际上的改善，中央经济工作会议中提出信贷和社融要保持合理增长，而每年1月份是信贷高点，可以关注其讯号意义。据海通证券提出，10年期国债收益率趋稳，从历史季节性规律看，元旦后内地资金利率有望大概率回落。周綫图所见，上证综合指数临近年尾以窄幅整固为主，沽压有限，以上证50指数年内稳步上扬，只要稳守中期上升轨支持（现近2,500），明年反覆向上挑战目标以2015年高位3,350为目标可冀。

接近年尾，内地金融、保险业再有强监管政策的推出。银监发 55号文就颁布了，明确银信类业务及银信通道业务的定义，商业银行不得利用信托通道规避监管要求或实现资产虚假出表，不得把信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域。另外，保监会首次提出行业历经供给侧结构性改革，将随一系列的监管政策，倒逼行业从粗放式发辗转型精耕细作，从产品结构、市场准入、公司治理、管道管理和监管套利处罚等各方面强化全面从严从实监管。

行业监管趋势，其实有利业内龙头进一步巩固以及增加市场份额，强者恒强。中资股中的内险股料依然领涨，一来，投资与利润已开始向上周期，而行业健康发展有利保费的长期增长。受金融去杠杆、美国加息周期的影响，引述海通证券就预计，2018年保险资金运用平均收益率将超过5.5%，加上，会计估计变更对税前利润的影响由负转正，预计使得行业2018年利润增速整体超过50%。平保H股、新华保险H股仍然可望反覆有升，前者上望挑战100港元（上周五收报82.9港元），后者挑战65港元大关（上周五收报52.35港元）。（完）

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